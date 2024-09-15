نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد بدأ تصوير مسلسل "جوما" لـ ميرفت أمين.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد أبطال وصناع مسلسل "جوما" بطولة ميرفت أمين، لـ تصوير مشاهد العمل، يوم 25 سبتمبر الجاري، ويشارك في العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم: ريم البارودي، محمود عبدالمغني، منة عرفه، فراس سعيد، محمد مهران، سميرة صدقي، وآخرين، ومن تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.

آخر أعمال ميرفت أمين

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة ميرفت أمين الفنية، هو مشاركتها في بطولة مسلسل "مليحة"، مع الفنان دياب والفلسطينية سيرين خاص، والذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي 2024.

أبطال وصناع مسلسل “مليحة”

وفي سياق آخر، يعتبر آخر أعمال دياب الدرامية مسلسل مليحة الذي عرض في رمضان 2024، بطولة العديد من نجوم الفن، بينهم وميرفت أمين، وأشرف زكي، والفلسطينية سيرين خاص، وأمير المصري، وأنور خليل، ورحاب الشناط، وديانا رحمة، ومروان عايش، ومروة أنور، وحنان سليمان، تأليف رشا عزت الجزار، وإخراج عمرو عرفة.

أحداث مسلسل "مليحة"



و تدور أحداث مسلسل «مليحة» حول فتاة فلسطينية كانت تعيش في ليبيا، بعد أن دمر الاحتلال الاسرائيلي منزلها في الإنتفاضة التي حدثت عام 2000، وخلال رحلة معاناة مليحة تتقابل مع ضابط مصري على الحدود الليبية يدعى «أدهم» وتقع في حبه أثناء محاولته للعودة إلى قطاع غزة.