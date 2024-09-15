قرية التنمية ببرج العرب تستقبل قوافل قصور الثقافة

القاهرة - محمد ابراهيم - ضمن برامج وزارة الثقافة المنفذة بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، السبت، أولى فعاليات قافلة قرية "التنمية" التابعة لمدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية.

استهلت الفعاليات التي نُفذت بمدرسة التنمية الابتدائية بعدد من الورش الفنية التي شارك فيها طلبة المدرسة، تضمنت ورشة رسم على الوجه، تلوين، تدوير خامات من الفوم جليتر، تنفيذ تشكيلات لمظاهر الاحتفال بالمولد النبوي، خرز، كروشيه، تعليم مبادئ التريكو، فقرات للموهوبين، ومسابقة في المعلومات العامة.

محاضرة توعوية عن ترشيد استهلاك المياه

كما عقدت محاضرة عن "ترشيد استهلاك المياه"، قدمها عبد الله عبد الرحمن، ولمياء نعينع، أخصائيا النشاط، حيث تحدثا عن سبل الترشيد وأهمية التوعية المستمرة بهذا الموضوع.

عرض فني لفرقة الأنفوشي للموسيقى العربية

واختتمت الفعاليات بعرض فني لفرقة الأنفوشي للموسيقى العربية بقيادة المايسترو هيثم بسيوني، حيث قدمت مجموعة كبيرة من الأغاني الطربية والدينية، وسط تفاعل وإعجاب عدد غفير من الجمهور.

تنفيذ القافلة وتنوع الأنشطة

القافلة ينفذها إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان، بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، ضمن أنشطة مكثفة تشهدها هيئة قصور الثقافة خلال الآونة الأخيرة، والتي تتضمن مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية مثل مهرجان أهالينا، وأنشطة وقوافل حياة كريمة، والمشروع الثقافي بمناطق الإسكان بديل العشوائيات، ومشروع أهل مصر لأبناء المحافظات الحدودية، وأنشطة المكتبات وذوي الهمم، واللقاءات الثقافية والأمسيات الشعرية، ومناقشات الكتب بنوادي الأدب، ومراكز الموهوبين، وجولات أتوبيس الفن الجميل، بخلاف المسابقات التي طرحتها الهيئة للأطفال والشباب مثل مسابقتي مصر تقرأ، ومصر ترسم، وغيرها.