الأوبرا تحتفل بالذكري العطرة للمولد النبوي الشريف

القاهرة - محمد ابراهيم - في إطار احتفالات الثقافة المصرية بذكرى المولد النبوي الشريف، تنظم دار الأوبرا المصرية احتفالية فنية كبرى على المسرح الكبير، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، وذلك في مساء الإثنين 16 سبتمبر.

هذه الاحتفالية تأتي ضمن سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية التي تهدف إلى إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، بمشاركة واسعة من مواهب الأوبرا الشابة.

كورال الشباب والأطفال يحيي الفقرة الأولى



سيشهد الفاصل الأول من الاحتفالية مشاركة كورال شباب وأطفال مركز تنمية المواهب، تحت قيادة الدكتور محمد عبد الستار.

سيقدم الكورال مجموعة من الأناشيد الدينية والمدائح النبوية الشهيرة مثل: "طلع البدر علينا"، "يا آمنة يا أم النبي"، "يا نبي سلام عليك"، وغيرها من الأناشيد التي تعبر عن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

يشارك في الأداء مجموعة من المواهب الشابة، مثل إيمان منصور، أحمد فايد، نوران، يوسف مصطفى، وغيرهم.

عرض "الليلة الكبيرة" في الفاصل الثاني



أما في الفاصل الثاني، سيتم تقديم عرض "الليلة الكبيرة" الشهير، بمشاركة فصل الباليه تحت إشراف الفنانة عيشة فؤاد، وبمصاحبة كورال الشباب والأطفال.

يُعد هذا العرض من ألحان الموسيقار الكبير سيد مكاوي وكلمات صلاح جاهين، وهو أحد العروض الفنية التي تجسد أجواء الاحتفالات بالمولد النبوي في الموالد الشعبية المصرية.

وقد تم تقديمه لأول مرة في الستينات على مسرح العرائس بالقاهرة، ثم تحوّل إلى عرض باليه لاحقًا.

رعاية للموهوبين



يُعتبر مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا من أهم المراكز التي تهدف إلى الارتقاء بالذوق الفني في مصر.

يقدم المركز برامج تعليمية متنوعة تشمل تعليم البيانو، الجيتار، الباليه، الغناء الأوبرالي، إلى جانب أقسام أخرى متعددة، ويشارك طلاب المركز بانتظام في الاحتفالات والمناسبات الفنية، مما يمنحهم فرصة لاكتساب خبرات جديدة والتفاعل مع الجمهور، ويعزز من حضورهم الفني على المسرح.