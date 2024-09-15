نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. "النص التاني من الطريق" يفتتح عروض الدورة 20 لمهرجان مسرح الهواة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الهيئة العامة لقصور الثقافة لإطلاق الدورة العشرين لمهرجان مسرح الهواة، تحت اسم دورة "الفنان الراحل زكريا الحجاوي"، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة.

يبدأ المهرجان في السادسة والنصف مساء اليوم ويستمر حتى 21 سبتمبر، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة.

عرض "النص التاني من الطريق" يفتتح المهرجان

يشهد مسرح السامر بالعجوزة في الثامنة مساءً، أول عروض المهرجان، وهو عرض "النص التاني من الطريق" الذي تقدمه فرقة الجمعية المصرية لهواة المسرح. النص حاز على جائزة أفضل تأليف مركز ثان بمسابقة التأليف بالدورة السادسة عشر من المهرجان القومي للمسرح المصري، ويناقش دور الأسرة والحب والفن، خاصة المسرح، في تشكيل عقول الشباب.

لجنة التحكيم والبرامج اليومية للمهرجان

يترأس المهرجان هذا العام الفنان د. هاني كمال، وتضم لجنة التحكيم نخبة من الفنانين والمختصين، منهم طارق الدسوقي ود. نبيلة حسن. ويقدم المهرجان يوميا عرضين مسرحيين، يلي كل منهما ندوة نقدية يشارك فيها نقاد بارزون، بالإضافة إلى إصدار نشرة يومية برئاسة تحرير الشاعر يسري حسان.

تكريم أسماء لامعة في عالم الفن والمسرح

سيشهد المهرجان هذا العام تكريم مجموعة من الفنانين الراحلين، ومن بينهم د. عايدة علام وأحمد حلاوة، بالإضافة إلى تكريم عدد من الفنانات والكتاب الذين أثروا المشهد الثقافي المصري.

دور المهرجان في دعم المسرح

منذ انطلاقه عام 1996، يُعد "مهرجان مسرح الهواة" منصة أساسية لتقديم العروض المسرحية المتميزة لفرق الهواة، بهدف تشجيع الإبداع المسرحي في مصر وتعزيز ثقافة المنافسة الخلاقة بين المبدعين.