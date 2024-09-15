نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات الحالة الصحية للفنان محمد منير بعد الفحوصات في ألمانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الطبيب نور الدين عبد الرحيم عن تطورات جديدة في الحالة الصحية للفنان محمد منير، الذي قام بإجراء فحوصات طبية في ألمانيا بعد أن قرر السفر للاطمئنان على صحته.

وصرح عبد الرحيم عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، قائلًا: "أمسية رائعة مع نجم مصر، الكينج محمد منير، على ضفاف نهر الماين في فرانكفورت. الحمد لله، أجرى نجمنا المحبوب عدة فحوصات كانت نتائجها مطمئنة للغاية.

قرر منير السفر بالقطار إلى برلين للقاء أصدقائه، ومن المتوقع عودته إلى القاهرة بنهاية الأسبوع الحالي."

محمد منير

تفاصيل الحالة الصحية

أضاف الدكتور نور الدين عبد الرحيم في مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية فاتن عبد المعبود على قناة صدى البلد، أن محمد منير يتمتع حاليًا بصحة جيدة بعد خروجه من المستشفى منذ أيام.

وأوضح عبد الرحيم أن الفنان يتواجد حاليًا مع أسرته ويستمتع بوقته في الخارج.

تأجيل الحفل وتفاصيل العلاج

وأكد عبد الرحيم أن محمد منير، نظرًا لقيمته الفنية الكبيرة، يفضل أن يرتاح قليلًا ويؤجل حفله الغنائي الأخير بالإسكندرية حفاظًا على صحته. وأشار إلى أن الفنان سيواصل إجراء الفحوصات الطبية والعلاجية في ألمانيا خلال الأسبوع المقبل، على أن يعود لجمهوره بعد انتهاء كافة الفحوصات.