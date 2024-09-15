في ذكرى ميلاد عزت العلايلي.. تعرف على أبرز أعماله الفنية

القاهرة - محمد ابراهيم - يصادف اليوم ذكرى ميلاد الفنان القدير عزت العلايلي، الذي ولد في مثل هذا اليوم من عام 1934، ورحل عن عالمنا في 5 فبراير 2021، رحل وترك خلفه تاريخ حافل من الأعمال الفنية الناجحة والمتنوعة بين السينما والتلفزيون، وتظل هذه الأعمال عالقة في أذهان جمهوره ومحبيه حتى الآن، ومن بين هذه الاعمال، كان فيلم "الأرض" الذي له كواليس وأسرار في تصوير مشاهده، ويعرض لكم "دوت الخليج الفني" خلال السطور التالية أبرز أعماله الفنية وكواليس فيلم "الأرض" إنتاج 1970.

معلومات عن عزت العلايلي

ولد عزت العلايلي في 15 سبتمبر 1934، في حي باب الشعرية بالقاهرة، وحصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960، لكنه لم يبدأ مسيرته التمثيلية فور تخرجه بسبب رعايته لأخواته الأربعة بعد وفاة والده، فعمل لفترة كمعدّ برامج تلفزيونية، ومن بعد ذلك دخل عالم التمثيل من خلال مشاركته في فيلم "رسالة من أمرأة مجهولة" عام 1962.

مشوار عزت العلايلي الفني

وقدم عزت الكثير من الأعمال السينمائية، ومن أبرز تلك الأعمال:فيلم الأرض، الإنس والجن، المنتقمون، المجهول، بئر الخيانة، 2 ضد القانون، إسكندرية لية؟، الرجل المجهول، التوت والنبوت، بين القصرين، الإختيار، الناس والنيل، بنت بديعة، تراب الماس، وغيرهم من الأعمال.

وقدم أيضا العديد من الأعمال الدرامية، ومن أبرز تلك الأعمال:مسلسل قيد عائلي، سنوات الغضب، رياح الخوف، عسكر وحرامية، سنوات الحب والملح، زمن الحلم الضائع، اللص والكلاب، شاطئ الخريف، موعد مع الوحوش، بوابة الحلواني، الجريمة، وغيرهم.

عزت العلايلي



كواليس فيلم "الأرض"

وحل الفنان عزت العلايلي، قبل وفاته، ضيفًا في برنامج "أسرار النجوم"، الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي، والمذاع عبر إذاعة الراديو "نجوم إف إم"، وكشف خلال اللقاء عن كواليس مشاركته في فيلم "الأرض"، قائلا: "كنا قاعدين في فندق وبنروح في الأوبرج اللي كان بيسهر فيه الملك فاروق، فكنا بنطفي نور الغرف، لان المخرج يوسف شاهين كان بيمر على الغرف يتأكد أننا نمنا، لأننا كنا بنصحى الساعة 6 صباحًا للتصوير، واحنا كنا بنرجع بعد قضاء السهرة الساعة 5 صباحًا".

وأضاف عن أصعب مشاهد الفيلم، وهو مشهد الساقية،قائلًا: "كنت بحضر قبل الفيلم وأرفع حديد في الجيم، روحت لواحد من الفلاحين واتفقت معه واديته مقابل مادي علشان أنزل الساقية ويقول لي عمقها وفيها بلهارسيا ولا لأ، فرجع لي الفلوس وقال لي لأ دي كلها أمراض".



واختتم حديثه عن فيلم “الأرض” قائلًا: "كان أصعب مشهد وصورنا في "كفر العجايزة" وهي بلد عبد الرحمن الشرقاوي كاتب قصة الفيلم، والفيلم كان من الحاجات اللي بسببها قلت أنا يمكن أبقى حاجة واتشجعت، على الرغم إن كان ليا نجاحات في التلفزيون لكن السينما حاجة مختلفة خالص".





تفاصيل فيلم “الأرض”

وفيلم “الأرض” إنتاج عام 1970، من إخراج يوسف شاهين، ومن تأليف عبدالرحمن الشرقاوي، وشارك في العمل كوكبة كبيرة من نجوم الفن، أبرزهم:نجوى فؤاد عزت العلايلي، محمود المليجي،يحيي شاهين،يحيي أحمد، توفيق الدقن، وغيرهم، وتدور أحداث العمل في إحدى القرى المصرية خلال عام 1933، يبلغ العمدة الفلاحين أن حصة ري أراضيهم قد صارت مناصفة بينهم وبين محمود بك الإقطاعي، غير أن الفلاحين يثورون على هذه التعليمات، وعلى رأسهم محمد أبو سويلم، ويقترح محمد أفندي تقديم عريضة إلى الحكومة، ويسافر إلى القاهرة لمقابلة محمود بك لتقديمها. تتفاقم الأمور عندما يقترح محمود بك إنشاء طريق يربط بين قصره والشارع الرئيسي مما يستلزم انتزاع جزء من أراضي الفلاحين.