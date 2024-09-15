عمر السعيد مع ويل سميث في حفل غداء على هامش جائزة أذربيجان الكبرى

القاهرة - محمد ابراهيم -

شهد حفل غداء جمع النجم المصري عمر السعيد بالنجم العالمي ويل سميث، وذلك على هامش حضورهما جائزة أذربيجان الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات الفورمولا 1.

اللقاء كان فرصة للتواصل بين النجمين في أجواء حماسية على هامش الحدث الرياضي الكبير.

صورة تعبيرية ومشاركة على إنستجرام

نشر عمر السعيد صورة تجمعه مع ويل سميث على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، حيث لاقت الصورة إعجابًا كبيرًا من المتابعين. وظهر الثنائي وهما يبتسمان في الصورة التي التقطت خلال أجواء السباق، مما أعطى انطباعًا إيجابيًا عن اللقاء.

لحظة لا تُنسى

عبّر عمر السعيد عن سعادته الكبيرة بلقاء ويل سميث، مؤكدًا أن هذه اللحظة كانت من أجمل لحظات حياته. كما أعرب عن إعجابه الكبير بموهبة ويل سميث وبإنسانيته، ما يضيف قيمة خاصة لهذا اللقاء المميز.

استعدادات لمشاريع درامية

في سياق آخر، يواصل عمر السعيد حاليًا قراءة مجموعة من السيناريوهات لاختيار أفضل الأدوار للمشاركة في دراما رمضان 2025، مما يدل على حرصه على تقديم أعمال درامية متميزة في المستقبل.