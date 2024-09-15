بعد وفاة ناهد رشدي.. نجوم رحلوا في شهر ميلادهم

القاهرة - محمد ابراهيم - توفت الفنانة ناهد رشدي صباح أمس، بعد صراع مع المرض، سيطرت حالة من الحزن علي اسرتها والوسط الفني، كان ذلك موافق يوم الاحتفال بعيد ميلادها، ولم تكن ناهد اول الفنانين الذين رحلو في شهر ميلادهم، بل كان هناك العديد من الفنانين الذين رحلوا في شهر ميلادهم، ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية قائمة بأسماء هؤلاء الفنانين..

الفنانة ناهد رشدي

ولدت الفنانة ناهد رشدي 15 ستمبر 1956، ورحلت في 14 ستمبر 2024، شاركت في العديد من الأعمال الفنية، أشهرها مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، والذي جسدت فيه دور "سنية عبدالغفور البرعى"، الذي تصدر التريند مؤخرًا بمشهد الفرح.

سعيد صالح

توفي الفنان سعيد صالح 31 يوليو 2014، والذي يعد نفس يوم ميلاد الذي كان عام 1940، عمل في أكثر من (500) فيلم وأكثر من (300) مسرحية، حصل على ليسانس الآداب عام 1960 عمل في المسرح، واكتشفه حسن يوسف الذي قدّمه إلى مسرح التلفزيون كما أنه شارك عادل إمام في الكثير من أعماله السينمائية.

محمد عبد المطلب

محمد عبد المطلب من مواليد 13 اغسطس عام 1910، ورحل عن عالمنا 21 اغسطس 1980، حفظ القرآن واستمع إلى الأسطوانات في قهاوي البلدة، غنى في مسرح بديعة 1932 عينه محمد عبد الوهاب «كورسي» في فرقته أحب غناء المواويل، ولحن له محمود الشريف «بتسأليني بحبك ليه» ونجحت فسجلها على أسطوانة وأنتج له عبد الوهاب فيلم «تاكسي حنطورة»، أشهر أغانيه «رمضان جانا» كلمات حسين طنطاوي، وألحان محمود الشريف.

إبراهيم يسري

ولد الفنان إبراهيم يسري 20 إبرايل 1950 وتوفي 2025، حصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية 1975، إنضم إلى مسرح الطليعة، ثم اتجه إلى التلفزيون ورغم موهبته المتميزة فإن أعماله السينمائية أقل من موهبته، شارك بالعديد من المسلسلات في تلك الفترة منها “أهلًا بالسكان، المحروسة 1985، الشهد والدموع”، ثم عمل بعدها بالسينما حيث كانت أول أفلامه “البريء والمشنقة” عام 1986، وشارك بنفس العام بفيلم “عودة مواطن”.

فريد شوقي

ولد فريد شوقي 30 يوليو وتوفي 27 يوليو، امتدت حياته المهنية نحو أكثر من 50 عاما، أول أعماله كان فيلم ملاك الرحمة عام 1946 مع يوسف وهبي، أمينة رزق وإخراج يوسف وهبي، ثم قدّم فيلم ملائكة في جهنم عام 1947 إخراج حسن الإمام ثم توالت أعماله بعد ذلك، حصل على أكثر من 92 جائزة أبرزها وسام الفنون الذي سلمه له الرئيس جمال عبد الناصر.

كريمة مختار

ولدت كريمة مختار يوم 16 يناير عام 1934م وتوفت في 12 يناير 2017م، بدات كريمة مختار مشوارها الفني من خلال العمل في الإذاعة المصرية والتي كانت تقوم بأداء صوتى في برنامج الأطفال "بابا شارو" بعد ما أنهت دراستها الثانوية والتحقها بالمعهد العالي للفنون المسرحية وبعدها دخلت مجال التمثيل، وصل رصيدها الفني حوالى 21 فيلما سينمائيا وعمل مسرحي واحد هو مسرحية " العيال كبرت ".

فؤاد المهندس

ولد النجم فؤاد المهندس 6 سبتمبر وتوفت 16 سبتمبر، نشأ بمدارس العزف التركية التي كان لها فضل كبير على تكوين شخصيته الصلبة، كانت البداية في مسرحية أنا فين وأنت فين بأغنية «رايح أجيب الديب من ديله»، وقد قدم العديد من الأغنيات للأطفال، وكان مسؤولًا عن فرقة الأناشيد في المرحلة الابتدائية، من أبرز الذين مثّلوا في المسرح والسينما والتليفزيون والمذياع.

صباح

ولدت صباح 10 نوفمبر وتوفيت يوم 26 نوفمبر 2014م، امتدت حياتها المهنية من منتصف العقد 1940 حتى عقد 2000، لتترك خلفها إرثًا فنيًّا تلفزيونيًّا سينيمائيًّا ومسرحيًّا كبيرًا خلدها في المجال الفني، تزوجت صباح تسعة، وتم عمل مسلسل يحكي قصة حياتها اسمه الشحرورة عرض في رمضان عام 2011 وجسدت كارول سماحة دورها.

نوال أبو الفتوح

ولدت الفنانة نوال أبو الفتوح يوم 10 أبريل عام 2007 وفي نفس يوم ميلادها، وحققت شعبية هائلة كذلك بسبب طبيعة شخصياتها التي تقدمها على الشاشة سواء في الدراما أو السينما والتي تتركز على وجوه الشر المختلفة، شاركت في أعمال مهمة مثل فيلم "العميل 77"، و"30 يوم في السجن" في دور أزهار، وغيرها من الأعمال.