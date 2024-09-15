نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بجلسة تصوير.. مايا دياب تتألق بأحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة مايا دياب جمهورها بصور لها تتألق من أحدث ظهور لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وظهرت “دياب” وهي ترتدي جيبة قصيرة باللون الأبيض، وتوب كت مكشوف البطن من نفس اللون، وارتدت وشاح للرأس، ونظارة شمس باللون الأسود، مما أثارت تفاعل وإعجاب عدد كبير من الجمهور معها.



آخر أعمال مايا دياب

يشار أن آخر أعمال مايا دياب أغنية “عروس”،والتي حازت على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

كلمات أغنية عروس



تعوا نغني للقمر ناخذ لها أحلى صور

‎تعوا نغني للقمر ناخذ لها أحلى صور

‎شو بتتمنى نعمل لها الليلة عرسها بحق لها

‎شو بتتمنى نعمل لها الليلة عرسها بحق لها

‎يلا كلنا نغني لها، نغني لها يا قمر

‎هنّوها وغنّوا لها وورود رشوا لها

‎هنّوها وغنّوا لها وورود رشوا لها

‎ولعيونها أجمل تهاني

تهاني، تهاني، يي يي يي يي ودولها

‎تعوا نغني للقمر ناخذ لها أحلى صور

‎تعوا نغني للقمر ناخذ لها أحلى صور

‎شو بتتمنى نعمل لها الليلة عرسها بحق لها

‎شو بتتمنى نعمل لها الليلة عرسها بحق لها

‎يلا كلنا نغني لها، نغني لها يا قمر

‎شو حلوة طلتها وشو كبيرة فرحتها

‎شو حلوة طلتها وشو كبيرة فرحتها

‎بحبيبها وبنصها الثاني

ثاني، ثاني يي يي يي يي الدنيا جمعتها

‎تعوا نغني للقمر ناخذ لها أحلى صور

‎تعوا نغني للقمر ناخذ لها أحلى صور

شو بتتمنى نعمل لها الليلة عرسها بحق لها

‎شو بتتمنى نعمل لها الليلة عرسها بحق لها

‎يلا كلنا نغني لها، نغني لها يا قمر.

آخر تصريحات مايا دياب

صرحت النجمة مايا دياب في برنامجab talk قائلة: "تطور موضوع الجمال اليوم، صار بياخدك أكتر على التجميل، حتى لو أنت حلو التجميل بيزيدك جمال فبتوصل للمعايير الأعلى اللي ليها علاقة بالجمال، اتغيرت الحياة، ما بعرف إذا للأسف ولا مش للأسف".



وتابعت: "في بلدي المرأة ما خدتش حقها، فأنا مناصرة للمرأة بشكل كبير، وبلاقي إن هي النهاردة اتقدمت كتير في كل المجالات في كل الدول العربية، لكن في لبنان لسة متأخرين جدًا في حقوقها المدنية وكل الحقوق".



وأشارت: "لما كنت بتسأل طول الفترة اللي فاتت إنتي مطلقة ولا متجوزة؟ مكنتش بجاوب، كنت عايزة أحافظ على حب العيلة لبنتي، لأن باباها كان بييجي يشوفها وقت ما يحب، ومعنديش شروط خالص لده، ده أبوها وإنسان كنت بحبه ومازلت بحبهم، وبكره كلمة مطلقة، هي يا إما متزوجة يا إما single".

