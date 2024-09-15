نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر حسني يهنئ الأمة الإسلامية بالمولد النبوي الشريف على أنغام "حبييي يا رسول الله" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرص نجم الجيل على تهنئة الأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف من خلال أغنية حبيب يا رسول الله.



ونشر تامر من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك فيديو للأغنية معلقًا:"‎اللهم صلّ وسلّم على سيدنا مُحمد وعلى آله وصحبه وسلم

‎كــل سنه وأنـتوا طيبين بمناسبـ الـمولـد الـنبوي الـشريـف، هنتهز الفرصه وأسألكم سؤال بزعل أوي لما بسأله لحد ومش بيعرف يرد مع إنه سؤال بسيط بس يمكن ناس كتير تايه عنها اللي عارف تمام واللي مش عارف يلا فرصه يعرف ويركز السؤال:سيدنا مُحمد أسمه مُحمد ايه ؟الأسم الرباعي أو الخماسي".



تفاصيل أغنية حبيبي يا رسول الله

يذكر أن تم طرح الأغنية عام 2012 وهى من كلمات نصر محروس وألحان تامر حسني وتوزيع جلال فهمي وتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب من إخراج محمد سامي.

كلمات أغنية حبيبي يا رسول الله

يا رسول المحبة يا رسول السلام

يا حبيب الله.. الله.. الله

ياللي عملتنا إن الاسلام يعني السلام

يا حبيب الله.. الله.. الله

حبيبي يا رسول الله

حبيبي يا إبن عبد الله

بحبك والكلام محلاه في سيرتك

يا حبيبي يا رسول الله

محمد يا إبن عبد الله

وصتنا بالأخلاق والسؤال ع الجار

ياللي إصطفاك الله تشفعلنا من النار

فهمتنا الدنيا علمتنا القران

وزرعت جوانا محبة الاديان

آمنا بيك من غير ما نشوفك ومشينا على خطاك

والله كان نفسي أشوفك ولسة عندي أمل في لقاك

حبيبي يا رسول الله

حبيبي يا ابن عبد الله

بحبك والكلام محلاه في سيرتك

يا حبيبي يا رسول الله

محمد يا إبن عبد الله

أحدث أعمال تامر حسني



يذكر أن تامر حسني ينتظر فيلم ري ستارت وهو فيلم كوميدي يجمع هنا الزاهد وتامر حسني معًا مرة أخرى بعد فيلم " بحبك" وفيلم ري ستارت ينتمي إلى فئة الأفلام الاجتماعية الكوميدية والذي يدور في اطار من الاثارة والتشويق.

فريق عمل فيلم ري ستارت







يشارك في بطولة فيلم ري ستارت كوكبة كبيرة من النجوم المتميزين إلى جانب الفنان تامر حسني وهم الفنانة هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، محمد ثروت، وهو من تاليف ايمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.