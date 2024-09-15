بعد إصابتها بقطع في الوتر.. نهال عنبر تكشف آخر تطورات حالتها الصحية

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة نهال عنبر، عن آخر تطورات حالتها الصحية، بعد إصابتها بقطع في وتر الكتف اليمين، مما أدى إلى خضوعها لعملية جراحية، خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقالت نهال خلال الفيديو:" غيبت عليكو فترة لاكن أنا كنت بمر بأزمة صحية بعد اجراء عملية بسبب قطع جزء في وتر الكتف اليمين، أنا الحمد لله حاليا أفضل ولكن بعمل جلسات علاج طبيعي مكثفة، وأحب أطمن جمهوري وكل الناس اللي سألوا عليا، وأتواجد في المنزل معظم الوقت ولكن أنزل أحيانا فقد قمت بتصوير البوستر الدعائي لفيلم جبل الحريم، وان شاء الله سينال إعجابكم وأقدم من خلاله دور جديد، والفيلم قصته حلوة جدًا".

تفاصيل مسلسل "جبل الحريم"

انتهت نهال عنبر من تصوير مشاهدها في الفيلم السينمائي جبل الحريم وهو أول فيلم سينمائي مصري يعتمد على البطولة النسائية دون مشاركة للرجال نظرًا لاعتماده على تسليط الضوء على العديد من القضايا النسائية، ويشارك في بطولة الفيلم سوسن بدر، نهال عنبر، نسرين أمين، وأميرة العايدي، ونانسي صلاح، وإلهام عبدالبديع، تأليف فتحي الجندي وإخراج حسام سلامة.

آخر أعمال الفنانة نهال عنبر

وكان آخر أعمال الفنانة نهال عنبر مسلسل دون سابق إنذار، والعمل من بطولة النجم آسر ياسين وعائشة بن احمد ونهال عنبر وأحمد خالد صالح وجهاد حسام وعمر الشناوي وظهور خاص للفنانة بسمة وهو من إنتاج محمد مشيش - بلوبي برودكشنز، وينتمي المسلسل لنوعية أعمال الإثارة والتشويق، ويحكي قصة ماجد وليلى وهما زوجين يواجهان الكثير من الأزمات قبل وبعد إنجاب طفلهما الأول، خاصة مروان الذي يعرف معلومة صغيرة بالصدفة، فتتغير حياته بالكامل بسببها.