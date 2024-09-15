شاهد.. نادين نجيم تتألق في مهرجان الفضائيات العربية

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت النجمة نادين نجيم،جمهورها بصور لها من أحدث ظهور لها وذلك من خلال تكريمها في مهرجان الفضائيات العربية، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل آلصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وظهرت "نجيم "بإطلالة أنيقة حيث أرتدت فستان انيق باللون النبيتي به فتحه من الرجل ووضعت مكياج مناسب للون بشرتها واعتمدت تسريحة شعر مناسبة للإطلالة مما آثار تفاعل عدد كبير من جمهورها.

وعلقت" نجيم “ على الصورة قائلة:”فخورة بنجاح جديد جائزة أفضل ممثلة عربية عن مسلسل ٢٠٢٤ في مهرجان الفضائيات العربية".

حدث أعمال نادين نسيب نجيم

عرض مسلسل 2024 والذي تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة وهو الجزء الثاني من مسلسل 2020 الذي عرض قبل أربعة أعوام من بطولة نادين نسيب نجيم وقصي خولي، وتم عرضه على منصة شاهد وقناة MBC خلال شهر رمضان.

ويجمع مسلسل 2024 لأول مرة النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم مع الفنان محمد الأحمد وهو من إخراج فيليب أسمر والذي تعاون مع نادين في أكثر من عمل سابقا ومن تأليف بلال شحادات.

تفاصيل مسلسل وأخيرا

والجدير بالذكر آخر أعمال نادين نسيب مسلسل “وأخيرا” الذي تدور أحداثه حول البطلة نادين التي تقوم بدور سيدة قوية ومشهورة، تمتلك ماضيا مخيفا تخفيه عمن حولها، حتى لا يعرفون كيف وصلت إلى ما هي عليه.



والمسلسل من بطولة قصي خولي ونادين نسيب نجيم وغيرهما من النجوم، وهو من إخراج أسامة الناصر. وجمع المسلسل كلا من قصي ونادين للمرة الثالثة بعد مسلسلي “خمسة ونص” و”عشرين عشرين”، وهو من تأليف بلال شحادات، وإخراج أسامة الناصر.

آخر أعمال نادين نسيب نجيم

يذكر أن مسلسل "وأخيرًا" يجمع قصي ونادين للمرة الثالثة، بعد مسلسلي "خمسة ونص" و"عشرين عشرين"، وهو من تأليف بلال شحادات، وإخراج أسامة الناصر، ومن إنتاج شركة الصباح،

على جانب آخر، شارك خولي مؤخرًا في مسلسل "من إلى" وقدم شخصية مدرس رياضيات يدعى "وليد" وهو شخص مسالم ولا يفضل الدخول في المشاكل، إلا أن حياته تنقلب رأسًا على عقب، بسبب عدة ظروف قاهرة عصفت به والعمل من تأليف بلال شحادات وإخراج مجدي السميري.

نبذة عن الحياة الشخصية للفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم



نادين نسيب نجيم (7 فبراير 1984)، ممثلة وعارضة أزياء لبنانية وحاملة لقب ملكة جمال لبنان لعام 2004، كما تحمل الجنسية التونسية نسبة لوالدتها.

ولدت في مستشفى أوتيل ديو في منطقة الاشرفية بالعاصمة بيروت، تعود بجذورها إلى وادي البقاع وتحديدًا صوب بلدة دوريس البقاعية مسقط رأس العائلة، والدها كان يعمل خياطًا رجالي وهو مسيحي الديانة وهي ذات الديانة التي تعتنقها، بينما والدتها تونسية مسلمة.