بطابع تسعينياتي.. أكرم حسني ضيف مسلسل "ديبو"

القاهرة - محمد ابراهيم - بعد النجاح الهائل التي حققته الحلقة الثانية من مسلسل الرعب الكوميدي “ديبو”، الذي انطلق عرضه عبر منصة “يانغو بلاي” حيث ظهر الفنان أكرم حسني كضيف شرف، وشهدت الحلقة العديد من الأحداث المشوقة.

فجسد أكرم حسني دور “إبراهيم الغرقان”، الذي ارتدى ملابس تحمل طابع تسعينياتي، وهو مدير مكتب هجرة غير شرعية، حيث لجأ إليه ديبو للهروب من الواقع الذي يعيشه.

وبجانب زينة، حل الفنان مصطفى غريب، أيضًا كضيف شرف من خلال تجسيده شخصية “إسماعيل” صديق ديبو، الذي ظهر وهو يشاركه لعب البلاي ستيشن.

تفاصيل مسلسل ديبو

مسلسل "ديبو" يتكون من 12 حلقة، ويأخذ العمل طابعًا اجتماعيًا كوميديًا يجمع بين الفكاهة وقصص الحياة اليومية.

أحداث مسلسل “ديبو”



مسلسل "ديبو" من إخراج أحمد عبد الوهاب، وتأليف إيهاب بليبل، وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي كوميدي حول شاب مستهتر يدعى "ديبو" يضطر للعمل في أحد الفنادق من خلال مكتب توظيف لسداد ديونه ليكتشف فيما بعد أنه خاص بالحيوانات لتنقلب الأحداث رأسا على عقب.