نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد حفل توزيع جوائز الإيمي الـ 76 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يقام خلال ساعات حفل توزيع جوائز الإيمي الـ 76 يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت الولايات المتحدة، والذي يعادل فجر الاثنين 16 سبتمبر في الساعة الثالثة صباحًا بتوقيت القاهرة. سيُقام الحفل على مسرح بيكوك في لوس أنجلوس، وسيتم بثه عبر قناة ABC الأمريكية، بالإضافة إلى منصة Apple مباشرة.

أبرز الترشيحات

تصدّر مسلسل *Shōgun*، الذي يُعرض على شبكة FX، الترشيحات بحصوله على 25 ترشيحًا. تلاه مسلسل *The Bear* بـ 23 ترشيحًا، ومسلسل *Only Murders In The Building* بـ 21 ترشيحًا. كما حصل مسلسل *True Detective: Night Country* على 19 ترشيحًا، ومسلسل *The Crown* على 18 ترشيحًا.

التكريم

تكرّم الدورة الـ 76 لجوائز إيمي برايم تايم أفضل البرامج التلفزيونية الأمريكية خلال الفترة من 1 يونيو 2023 إلى 31 مايو 2024.