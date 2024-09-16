نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسمين عبد العزيز تشيد بأغنية شيرين عبد الوهاب عودتني الدنيا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

أعربت الفنانة ياسمين عبد العزيز عن إعجابها الكبير بالأغنية الجديدة للفنانة شيرين عبد الوهاب، حيث وصفته بأنها تعكس مشاعر صادقة وأحاسيس عميقة.



حيث شاركت جمهورها بصورة من بوستر الرسمي للأغنية من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفق بالصورة تعليقًا قالت فيها:"الله يا شيري".

تفاصيل أغنية عودتني الدنيا

أغنية "عودتني الدنيا" من كلمات أحمد المالكي، ألحان تامر عاشور، توزيع وفواصل موسيقية النابلسي، تسجيل وميكس وماستر خالد سند.

وجاءت كلمات أغنية "عودتني الدنيا" على النحو الآتي:

عودتني الدنيا أخسر.. أخسر

وإن لما أحب حاجة أوام تسيبني

أي لحظة فرح تِقصر

طول حياتي الحزن قاعد بيراقبني

وأما جيت لحياتي قولت الفرحة جاتلي

والسعادة خلاص معايا وقربت لي

بس برده بعدت عني

حلمي راح كالعادة مني

قولت أحب الحزن يمكن

برده زيك هيفارقني

بس دي الحاجة الوحيدة

اللي دايما بتلاحقني

يوم ما جيت وناديت عليا قولت

قدري شايلي حاجة وبيفاجئني

شوفت أجمل دنيا جاية

والنهارده بجد راح اللي مضايقني

لما جيت أنا شوفت نفسي في بكرة أجمل

يا أخيرا عندي حلم خلاص هيكمل

بس برده بعدت عني

حلمي راح كالعادة مني

قولت أحب الحزن يمكن

برده زيك هيفارقني

بس دي الحاجة الوحيدة

اللي دايما بتلاحقني

عودتني الدنيا أخسر.. أخسر

وإن لما أحب حاجة أوام تسيبني

أي لحظة فرح تِقصر

طول حياتي الحزن قاعد بيراقبني