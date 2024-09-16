شادي شامل يكشف لـ "دوت الخليج الفني" تفاصيل تعاونه مع النجمة سميرة سعيد قريبا

القاهرة - محمد ابراهيم - حضر الفنان شادي شامل مهرجان الفضائيات العربية في دورته الخامسة عشر، والذي قد أقيم أمس في أحد الفنادق بمنطقة التجمع الخامس بحضور عدد كبير من النجوم.

وقال شادي شامل على هامش حضوره في تصريح خاص لـ دوت الخليج الفني أنه يتعاون حاليا مع النجمة سميرة سعيد في أغاني جديدة ستطرح قريبا مضيفا:' ست جميلة ولذيذة ولطيفة وكل حاجه في الدنيا هي سميرة سعيد.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال سميرة سعيد أغنية "زن" التي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات مصطفى ناصر، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع وموسيقى تيم، والرؤية الفنية لنضال هاني.

حرصت سميرة سعيد على ترويج الأغنية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، حيث روجت لأغنيتها الجديدة "زن" معلقة على البرمو التشويقي "زن قريبا".

و يذكر أن سميرة سعيد طرحت هذا العام ٣ أغاني قبل "زن" وهما: "فن التغافل"، و"كان"، و"كداب" والأخيرة لاقت تفاعلًا ونجاحًا كبيرًا من الجمهور.