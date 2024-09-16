ريهام عبد الغفور: أجمل شئ في الجواز المودة وأصعب حاجة في الندية والعند

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة ريهام عبد الغفور عن تعليمها لأولادها على احترام السيدات، وذلك خلال إستضافتها في برنامج “كلام نواعم” الذي يتم عرضة عبر قناة إم بي سي وان.

وقالت ريهام عبد الغفور: أولادي بتكلم معاهم كتير ازاي تبقى جنتل مان، ازاي تعامل الست، لازم تحترم الست ومينفعش تهزر مع بنت بالإيد، لازم يحترمها، ويحتويها، وأنا شخصيا لما بشوف راجل بيعلي صوته على واحدة أو بيمد ايده أو بيبص على واحدة تانية بفقد احترامي ليه، وبشوف أجمل شيء في الجواز المودة وأصعب حاجة فيه الندية والعند والأمومة علمتني المسئولية.

وعن السلام النفسي أوضحت ريهام عبد الغفور: السلام النفسي دا أهم حاجة، الواحد لما بيكبر بيحس أن طموحه هو السلام النفسي، مش اللي هو يكون عنده فلوس أكتر أو نجاح أكتر، ودا مش سهل لأنه بيحتاج بيئة مساعداكي في دا وواحدة زيي بالفعل بتوتر بسهولة أو حساسة شوية، فأني أوصل للسلام النفسي مش أسهل حاجة بس في الفترة دي ابتديت اشتغل كويس على نفسي وبحاول مخدش كل حاجة على أعصابي وفي الفن دا صعب لأنها شغلانة ضاغطة.

أحدث أعمال ريهام عبد الغفور

تستعد الفنانة ريهام عبد الغفور لعرض مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم “كتالوج” والتي من المقرر عرضة خلال الأيام القليلة المقبلة، عبر منصة "نتفلكس".

يدور في إطار الإثارة والتشويق والرعب، في أواخر ستينيات القرن الماضي عبر 10 حلقات، وتجسد فيه شخصية زوجة تتعرض مع زوجها وابنيهما للعديد من المشاكل والصعوبات، ويحاولون التغلب عليها، إخراج وليد الحلفاوي.

مسلسل كتالوج

مسلسل "كتالوج" من بطولة محمد فراج، ريهام عبدالغفور، بيومي فؤاد، سماح أنور، صدقي صخر، تارا عماد، ويدور في إطار اجتماعي تشويقي، ومن إخراج وليد الحلفاوي.

مسلسل ظلم المصطبة

أما مسلسل ظُلم المصطبة والمقرر عرضه في رمضان 2025، فتشارك ريهام عبدالغفور في بطولته مع فتحي عبدالوهاب وإياد نصار، والعمل مكون من 15 حلقة، ويدور في إطار اجتماعي تشويقي، ومن تأليف أحمد فوزي صالح وإخراج هاني خليفة

مسلسل إجازة وضع

ومن ناحية اخري، ارتبطت ريهام عبدالغفور بمسلسل "إجازة وضع" ويشاركها في بطولته الفنان محمد شاهين، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي تشويقي، ومن إخراج محمود عبدالتواب، وايضا انتهت خلال الفترة الماضية من تصوير مسلسل كتالوج، الذي يجمعها بـ محمد فراج، ومن المقرر عرضه في سبتمبر المقبل، على منصة نتلفيكس العالمية.