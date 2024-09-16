بسنت شوقي تهنىء منه عدلي القيعي بعد خطوبتها

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أحمد جودة - القاهرة - هنأت الفنانة بسنت شوقي الشاعرة منه عدلي القيعي بعد خطوبتها على الفنان يوسف حشيش من خلال حسابها الشخصي على موقع إنستجرام

كتبت بسنت شوقي:' مليون مبروك يا مناقيشي.

احتفلت الشاعرة منة عدلي القيعي بخطبتها على الفنان الشاب يوسف حشيش في مناسبة عائلية، حضرها عدد محدود من الأهل والأصدقاء المقربين.



حيث حرصت منه على مشاركة جمهورها صورًا من حفل الخطوبة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" حيث ظهرت في الصور إلى جانب خطيبها يوسف حشيش.

وأرفقت تعليقًا طريفًا على الصور قالت فيه: "طنط بقت حماتي"

وفورا من مشاركة المنشور تفاعل المتابعون والنجوم بشكل كبير حيث قالت أيتن عامر "مبروك حبيبتي"، أما أسماء شريف منير فعلّقت "ده خبر في منتهى اللذاذة بجد مبروك جدًا".

وقال محمد عطية تعليقًا على صور خطوبة منة القيعي "أنا فرحان عشانكم أوي مبروك يا حبايبي"، بينما علّق الملحن عزيز الشافعي، قائلا: "ألف مبروك ياحلوين".