غادة عبد الرازق تحصد جائزة التميز والإبداع عن مسلسل "صيد العقارب"

القاهرة - محمد ابراهيم -



شاركت الفنانة غادة عبد الرازق جمهورها بصور لها من أحدث ظهور لها من تكريمها في مهرجان الفضائيات العربية، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”.



إطلالة أنيقة تحظى بها الفنانة غادة عبد الرازق بمهرجان الفضائيات العربيةَ

و ظهرت "غادة عبد الرازق" وهي ترتدي فستان أزرق أنيق مطرز بالنقوش والورود، ووضعت بعض اللمسات من الميكب التي تناسب إطلالتها، وتركت شعرها الأشقر القصير منسدلًا مما يبرز جمالها ومدى أناقتها، ولقد لاقت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور لديها ولدى إطلالتها الجذابة.

و علقت "غادة عبد الرازق" على الصور قائلة: "من أمس، شكرًا على كل من يعمل على هذه السلسلة من الأزياء، جائزة أفضل ممثلة في 2024، مسلسل صيد العقارب".

الفنانة غادة عبد الرازق



آخر أعمال غادة عبد الرازق الدرامية



و الجدير بالذكر أن آخر أعمال غادة عبد الرازق، هي مشاركتها في مسلسل "صيد العقارب" الذي عرض ضمن السباق الرمضاني 2024، وحقق نجاحًا كبيرًا فور عرضه ولاقى عدد كبير من المشاهدات وتفاعل الجمهور.

أحداث مسلسل "صيد العقارب"

تدور الأحداث حول "عايدة"، التي لا تعيش حياة هنيئة، فبعد مقتل أخيها، تتحول حياتها إلى جحيم، وصراعات مستمرة بين عائلتها وعائلة (الغول)، وتتوالى الأحداث في إطار تشويقي درامي مليئ بالغموض التي يجذب الجمهور لمتابعة الحلقات.



طاقِم عمَل مسلسل "صيد العقارب"

يشارك في بطولة مسلسل "صيد العقارب" نخبة من النجوم ومنهم: غادة عبد الرازق، محمد علاء، رياض الخولي، سيمون، أحمد ماهر، ميار الغيطي، أحمد ماجد، عفاف رشاد، محمد نجاتي، محمد علي رزق، ومحمود عبد المغني كضيف شرف، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.



مهرجان الفضائيات العربيةَ



أقيمت الدورة الخامسة عشر من مهرجان الفضائيات العربية برئاسة الإعلامي أحمد علاوة في أحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس.

حرص على الحضور عبير صبري، روجينا، أحمد زاهر وابنته ليلى زاهر، رياض الخولي، أحمد السقا، أحمد العوضي، غادة عبدالرازق، بسمة، محمود حمدان، عبير صبري، نادين نجيم، معتصم النهار، مروة صبري، نور علي، باسم سمرة، ماجد المصري، وغيرهم من النجوم.