نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نوستالجيا... محمود عامر يستعيد ذكريات فوازير حوا وآدم برفقة سمية الخشاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعاد الفنان محمود عامر إحدى ذكريات أعماله الفنية التي جمعته بالفنانة سمية الخشاب، والتي تحمل اسم فوازير حوا وآدم، حيث حرص محمود على مشاركة جمهوره بصورة له برفقة سمية الخشاب من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



وأرفق بالصورة تعليقاً قال فيه :"ذكريات من زمن فات مع النجمة سمية الخشاب من خلال فوازير حوا وآدم."

أبرز تعليقات الجمهور على منشور محمود عامر

تفاوتت ردود فعل الجمهور على منشور محمود عامر في إنستجرام بين الحماس والحنين. العديد من المتابعين عبروا عن شوقهم لأيام فوازير "حو وادم"، مشيدين بأداء الفنانين ومؤكدين أن تلك الفوازير كانت جزءًا من ذكرياتهم الجميلة.

أضاف البعض تعليقات تحمل ذكريات خاصة لهم عن تلك الفترة، بينما أعرب آخرون عن رغبتهم في رؤية أعمال جديدة تجمع بين محمود عامر وسمية الخشاب. كما شهد المنشور تفاعلاً كبيرًا من خلال الإعجابات والمشاركات، مما يعكس تأثير تلك الفوازير على الأجيال السابقة.

