الجمهور يُشيد بمشهد المشرحة لـ إيمان العاصي في برغم القانون

القاهرة - محمد ابراهيم -

عرضت أمس أول حلقة من مسلسل برغم القانون لـ إيمان العاصي وفور انتهاء الحلقة حصدت الفنانة إيمان العاصي إشادات واسعة على مشهد المشرحة.

تعليقات الجمهور على مشهد المشرحة



انهالت تعليقات الجمهور على هذا المشهد واصفين صعوبته وجاءت التعليقات كالتالي: مشهد يوجع القلب، مشهد صعب، أصعب لحظة في الدنيا، لحظة توقف القلب "، ويعرض المشهد ذهاب إيمان العاصي لتحرير محضر بسبب تغيب زوجها المفاجئ، وتستقبل تليفون أنه تم التعرف على مواصفاته في شخص بالمشرحة وتذهب للتعرف عليه ولم يكن هو.

تفاصيل برغم القانون



وتقدم إيمان العاصي في مسلسل "برغم القانون" أداءً استثنائيًا يجسد عمقًا في التعبير عن مشاعر الشخصية التي تجسدها، وهى شخصية المحامية التي تواجه تحديات صعبة في حياتها الشخصية والمهنية، وتتطلب الشخصية نجمة قادرة على الانتقال بسلاسة بين المشاعر المتضاربة، وهذا ما تقدمه إيمان بإتقان، مما يجعل الشخصية أكثر واقعية ومقنعة، وهذا ما ظهر فى برومو العمل الذى حمل كثيرا من التشويق والإثارة.



فريق عمل برغم القانون



مسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل على ماهر وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج الشركة المتحدة وشركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز، والعمل مكون من 30 حلقة.