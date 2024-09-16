نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد عرض أولى حلقاته.. الوسط الفني يهنئ إيمان العاصي على برغم القانون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عرضت أمس أولى حلقات مسلسل برغم القانون الذي يعد أول بطولة مطلقة لإيمان العاصي.



ونشر إيمان العاصي من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام مواعيد عرض المسلسل، وانهالت عليها التعليقات من النجوم وجاءت كالتالي:"دينا فؤاد: ربنا يكرمك، أما دنيا عبدالعزيز قالت: مبروك يا حبيبة قلبي، رانيا منصور: مبروك يا حلوة شكله تحفه، بسنت شوقي: مبروك حبيبتي".



تفاصيل برغم القانون

وتقدم إيمان العاصي في مسلسل "برغم القانون" أداءً استثنائيًا يجسد عمقًا في التعبير عن مشاعر الشخصية التي تجسدها، وهى شخصية المحامية التي تواجه تحديات صعبة في حياتها الشخصية والمهنية، وتتطلب الشخصية نجمة قادرة على الانتقال بسلاسة بين المشاعر المتضاربة، وهذا ما تقدمه إيمان بإتقان، مما يجعل الشخصية أكثر واقعية ومقنعة، وهذا ما ظهر فى برومو العمل الذى حمل كثيرا من التشويق والإثارة.



فريق عمل برغم القانون

مسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل على ماهر وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج الشركة المتحدة وشركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز، والعمل مكون من 30 حلقة.



آخر أعمال إيمان العاصي



وشاركت إيمان العاصي في السباق الرمضاني الماضي بـ مسلسل" جعفر العمدة " بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد،سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.