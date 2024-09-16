لهذا السبب.. إسماعيل ياسين يتصدر تريند "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنان الراحل اسماعيل ياسين تريند محرك البحث جوجل، تزامنًا مع احتفاله بذكرى ميلاده الذي صادف أمس،ويرصد دوت الخليج الفني في هذا التقرير أبرز المحطات الفنية له.



نشأة إسماعيل ياسين



ولد الفنان إسماعيل ياسين في ميدان الكسارة بمنطقة الغريب بالسويس لأسرة ثرية معروفة بتجارة الذهب، وتوفيت والدته وهو صغير فتزوج الوالد من سيدة أخرى كانت سببًا في تراكم الديون عليه والزج به في السجن، وكان إسماعيل يعاني من ذلك، لذا حاول البحث عن عمل ليبعد عن السويس وبطش زوجة والده.

شهد عام 1961 انحسار الأضواء عن إسماعيل يس تدريجيًا؛ فبعد إن كان يقدم أكثر من عشرة أفلام في العام الواحد قدم فلمين فقط هما (زوج بالإيجار) و(الترجمان).

وبعدها أخذت أعداد أعماله في التناقص، حتى تراكمت عليه الضرائب وأصبح مطاردا بالديون والحجز على ممتلكاته التي بناها بكفاح عمره، وقيل إنه أصيب بمرض القلب وابتعد عن الساحة تدريجيا.

سافر إلى لبنان وقدم عددا من الأفلام القصيرة منها (فرسان الغرام، وكرم الهوى، وعصابة النساء) ولكنه لم ينجح بالشكل المطلوب، وعاد إلى مصر ليشارك بأدوار صغيرة.

زيجات إسماعيل ياسين



تزوج إسماعيل ياسين 3 مرات، ولم ينجب غير ولد واحد هو المخرج الراحل “ياسين إسماعيل ياسين” من زوجته الأخيرة السيدة “فوزية”.

دخول إسماعيل ياسين مستشفى المجانين



جهز النظام الملكي في مصر عام 1950 لحفل بملهي الأوبرج حضره كبار رجال السياسة والاقتصاد وفناني الصف الأول في مصر، من بينهم إسماعيل ياسين، الذي دخل مستشفى الأمراض العقلية لمدة 10 أيام بسبب هذا الحفل.

وحول كواليس الحفل أوضح المؤرخ السويسي الراحل حسين العشي في كتابه رجال صنعوا تاريخ السويس: حضر الملك فاروق مبكرًا لمتابعة الحفل وحين جاءت نمرة إسماعيل ياسين طلب منه الملك أن يبدأ بنكتة جديدة على الفور استجاب ياسين، فقال: “مرة واحد مجنون زي جلالتك كدا”، وحاول استكمال النكتة إلا أن الملك صرخ في وجهه: "أنت بتقول ايه يامجنون" شعر عندها ياسين بالخطأ الذي ارتكبه.

وأضاف المؤرخ السويسي: تظاهر إسماعيل ياسين بالمرض وأنه أصيب بالإغماء فطلب الملك من طبيبه الخاص الكشف عليه بعد إفاقته من حالة الإغماء المصطنعة، لكن الملك فاروق طالب بنقله لمستشفى الأمراض العقلية بعدها، وظل فيها لمدة 10 أيام.