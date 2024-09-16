من بينهم إيمان أبو طالب ولميس الحديدي.. إعلاميون وسياسيون وفنانون في حفل وداع متحدث الخارجية

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفل عدد كبير من رجال السياسة والإعلام والفن بتعيين السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية سفيرًا لمصر في بلجيكا ولوكسمبرج والاتحاد الأوربي، أقيم الحفل في نادي السيارات لوداع أبو زيد وتهنئته بالمنصب الجديد.

أبرز الحاضرين في الحفل

شارك في الحفل عدد من الإعلاميين على رأسهم إيمان أبو طالب مقدمة برنامج بالخط العريض على شاشة الحياة كما شارك في الحفل كل من لميس الحديدي وأحمد موسى ونشأت الديهي وعماد الدين حسين وأكرم القصاص والفنان سامح الصريطي، وحرص الحضور على التقاط الصور التذكارية مع السفير أحمد أبو زيد.

مواعيد برنامج بالخط العريض

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة كل يوم جمعة في الثامنة مساءً تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب.