فركش.. أبطال تيتا زوزو ينتهون من التصوير والعرض قريبًا

القاهرة - محمد ابراهيم - انتهى فريق عمل مسلسل تيتا زوزو من تصوير آخر مشاهد المسلسل استعداد لطرحه يوم 21 من الشهر الجاري.



ونشر محمد كيلاني من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام خاصية إستوري فيديو لجميع فريق العمل وهم يطلقون فركش الأخيرة استعداد لطرحه قريبًا.

تفاصيل مسلسل تيتا زوزو

ينتمي مسلسل “تيتا زوزو” إلى فئة الأعمال الإجتماعية الذي تدور احداثه في إطار لايت كوميدي وهو مسلسل مكون من 30 حلقة يتم عرضه في الأوف سيزون وتدور قصته حول إسعاد يونس التي تلعب شخصية وكيلة وزارة ولديها أبناء وأحفاد، ومن ثم تمر العائله بالعديد من المشاكل، ذلك الأمر الذي يجعل اسعاد يونس مسؤوله عن تلك المشاكل وعن تقديم حلول لها.



فريق عمل تيتا زوزو



مسلسل “تيتا زوزو”، يشارك فى بطولته إسعاد يونس، مصطفى غريب، إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف.

آخر أعمال الفنان محمد كيلاني



و الجدير بالذكر أن آخر أعمال محمد كيلاني، هو فيلم "أسود ملون" الذي تدور أحداثه حول منظمة حفلات زفاف، والتي تلجأ إلى طبيب نفسي متخصص في العلاقات العاطفية للتخلص من أزمتها العاطفية، وبظهور شاب في حياتها؛ تنقلب الأمور رأسًا على عقب.



طاقَم عمَل فيلم "أسود ملون"



شارك في بطولة فيلم "أسود ملون"، كلًا من: "رنا رئيس، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد كيلاني، ميس حمدان، محمود حافظ، منة عرفة، طاهر أبو ليلة، صبا الرافعي، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف: أحمد عبد الفتاح عثمان، وإخراج: حسن البلاسي".