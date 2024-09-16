لهذا السبب.. عزت العلايلي يتصدر تريند "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنان عزت العلايلي تريند محركات بحث جوجل، بسبب حلول ذكرى ميلاده، وتميز عزت العلايلي بخفة الدم والذكاء والطموح والإصرار والعزيمة ويرصد دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أبرز المحطات الفنية له.





معلومات عن عزت العلايلي

نجح عزت العلايلي بالكثير من الأدوار السينمائية أبرزها الأرض والاختيار والناس والنيل ليوسف شاهين، وفيلم السقا مات للمخرج الراحل صلاح أبو سيف، كما قدّم أدورا بارزة في التلفزيون كذلك، منها راس القط وبوابة الحلواني.

أعمال عزت العلايلي

ويعد عزت العلايلي واحدًا من أبرز الفنانين في السينما المصرية، إذ شارك الفنان عزت العلايلي في 10 أفلام ضمن قائمة أفضل 100 فيلم بتاريخ السينما المصرية، حسب استفتاء النقاد عام 1996: بين القصرين 1964، قنديل أم هاشم 1968، الأرض 1970، الإختيار 1971، زائر دوت الخليج 1975، على من نطلق الرصاص 1975، السقا مات 1977، إسكندرية ليه؟ 1979، أهل القمة 1981، الطوق والإسورة 1986