شاهد.. بالصور صفاء أبو السعود وداليا وهاني البحيري في افتتاح معرض الفنان أحمد فريد

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص عدد من نجوم الفن والمشاهير على الحضور افتتاح المعرض الفني الجديد للفنان أحمد فريد بعنوان “حكاية النور” والذي يضم 40 عملًا فنيًا مميزًا يعبر من خلاله عن قصته الخاصة مع النور باستخدام أدواته ورموزه الفنية الفريدة.

أبرز الحاضرين



بحضور كلًا من الفنانة الكبيرة صفاء أبو سعود ومصمم الأزياء العالمي هاني البحيرى والفنانة داليا البحيرى والإعلامية نرمين الشريف والإعلامية لميا فهمي عبد الحميد والفنانة نفيين رجب والكابتن تامر بجاتو والمخرج عمرو عابدين وغيرهم من نجوم الفن والمجتمع.

ويعتمد فريد في أعماله على الطيور، التي ترمز إلى السلام والحرية، والورود التي تمثل الأمل والحب، كما يوظف شخصياته الفنية بأسلوب درامي فريد يعكس مشاعر وتعبيرات متنوعة من وجوه تبدو وكأنها تروي قصصًا، نرى فيها الحيرة، الترقب، الانتظار، والحب، مما يجسد شخصيات تشبه الحياة في عالم خاص بها.

ويعد هذا المعرض الفردي هو الثامن عشر في مسيرة الفنان أحمد فريد، بعد سلسلة من المعارض الفردية التي أقامها في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا ودول الخليج بجانب معارضه التي اقامها من قبل داخل مصر، ومن أبرزها العرض المتحفي العالمي "The Secret of The Golden Ramses" الذي أقيم في متحف هيوستن للعلوم والطبيعة في ولاية تكساس الأمريكية.

مسلسل “باسورد”

وفي سياق آخر، انتهى الفنان أحمد فريد من تصوير مسلسله الجديد “باسورد” والذي من المقرر عرضه قريبًا على المنصات الرقمية.