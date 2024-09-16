نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جولات مشروع "أهل مصر".. متحف كهف روميل يستقبل أطفال المحافظات الحدودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقبل متحف كهف روميل بمحافظة مطروح صباح اليوم 200 طفل وطفلة من أبناء المحافظات الحدودية، ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي الثالث والثلاثين بمشروع "أهل مصر". يهدف المشروع، الذي يُقام برعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، إلى دعم ورعاية أطفال المحافظات الحدودية تحت شعار "يهمنا الإنسان".

التعرف على مقتنيات متحف روميل

تعرف الأطفال على محتويات متحف روميل، الذي يعد من أبرز المعالم التاريخية والسياحية في مطروح. استمعوا لشرح مرشد الرحلة حول حياة القائد الألماني الشهير روميل، الذي لقب بثعلب الصحراء، واستخدامه للكهف كمقر قيادة خلال معركة العلمين في الحرب العالمية الثانية.

محتويات المتحف وعرض تاريخي

يضم المتحف مقتنيات شخصية للقائد روميل، مثل الخرائط الأصلية للمعارك، الملابس العسكرية، والصور الفوتوغرافية التي توثق نشاطات، بالإضافة إلى أدوات مكتبية وتقارير ومراسلات عسكرية. أبدى الأطفال سعادتهم باكتشاف هذه المقتنيات التي تعكس جزءًا مهمًا من التاريخ العالمي.

حضور القيادات الثقافية

شهدت الزيارة حضور لاميس الشرنوبي، رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، والمدير التنفيذي لمشروع أهل مصر، حيث ينفذ الأسبوع ضمن برامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي وفرع ثقافة مطروح.

أهداف مشروع "أهل مصر"

يعد مشروع "أهل مصر" من أهم مشروعات وزارة الثقافة لدعم أبناء المحافظات الحدودية، ضمن برامج العدالة الثقافية.

يهدف المشروع إلى تعزيز قيم الانتماء للوطن، ودعم الموهوبين في فئات المرأة والشباب والأطفال.