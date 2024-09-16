فرقة الجمعية المصرية تقدم "النص التاني من الطريق" في اليوم الافتتاحي لمهرجان مسرح الهواة

القاهرة - محمد ابراهيم -

شهد مسرح السامر بالعجوزة يوم الأحد، العرض المسرحي "النص التاني من الطريق" كأول عروض مهرجان مسرح الهواة في دورته العشرين.

الدورة الحالية مهداه لروح "الفنان الراحل زكريا الحجاوي"، وتقام برعاية وزير الثقافة د. أحمد فؤاد هنو، وتنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة تحت إشراف الكاتب محمد ناصف. تستمر فعاليات المهرجان حتى 21 سبتمبر.

قصة العرض وفريق العمل

العرض الذي قدمته فرقة الجمعية المصرية لهواة المسرح حصل على جائزة أفضل تأليف في المهرجان القومي للمسرح المصري، ويستعرض أهمية الأسرة، الحب، والفن كعناصر أساسية في حياة الشباب. المسرحية من تأليف وإخراج أحمد رجائي وبمشاركة طاقم تمثيلي مكون من عدة مواهب شابة.

الحكايات المتوازية في العرض

يتناول العرض ثلاث قصص متوازية حول المسرح، الأسرة، والحب، مركّزًا على بطل العرض "وحيد"، وهو ممثل مسرحي يعيش تجربة شخصية مع نبوءة ساحرات من مسرحية "ماكبث"، مما يغير مجرى حياته.

أدوار الممثلين ومشاركاتهم

تحدث بعض أعضاء فريق التمثيل عن أدوارهم، مثل أحمد رشاد الذي يجسد شخصية البطل وأكد على أهمية اتخاذ القرار في الحبكة الدرامية. بينما عبر الممثل عمر شبل عن سعادته بتجسيد شخصية "سلامة"، الذي يشترك في حلم الوصول إلى خشبة المسرح.

الندوة النقدية بعد العرض

أعقب العرض ندوة نقدية أدارها د. محمد زعيمة بمشاركة النقاد د. حسام أبو العلا ود. طارق عمار، حيث أشادوا بفكرة العرض التي خرجت عن المألوف، مع بعض الملاحظات على جوانب السينوغرافيا والأداء التمثيلي. كما شدد النقاد على أهمية تطوير بعض العناصر الفنية لتقديم تجربة مسرحية أكثر تكاملًا.

العروض القادمة في المهرجان

تتواصل فعاليات المهرجان بعرضين مسرحيين يوم الاثنين: "حديث الصباح والمساء" و"الحوش"، حيث سيتم تقديمهما تباعًا على مسرح السامر، يعقب كل عرض ندوة نقدية لتحليل الأداء والعناصر الفنية.