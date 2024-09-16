تحت رعاية وزيرالثقافة: مؤتمر صحفى لمهرجان الموسيقى العربية ٣٢ بالأوبرا

القاهرة - محمد ابراهيم -

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة تعقد دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد مؤتمرًا صحفيًا فى السادسة مساء الأربعاء ١٨ سبتمبر بالمستوى الأول للمسرح الكبير للإعلان عن تفاصيل الدورة ٣٢ من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربيه التى يديرها الدكتور خالد داغر وتقام فى الفترة من ١١ اكتوبر حتى ٢٤ أكتوبر المقبل.

دار الأوبرا المصرية

المؤتمر الصحفى لمهرجان الموسيقى العربية

يشهد المؤتمر مجموعة من الإعلاميين ووكالات الأنباء العالمية والمحطات التليفزيونية الأرضية والفضائيات العربية والأجنبية ومختلف وسائل الاعلام والشبكات الاذاعية.

حفلات مهرجان الموسيقى العربية

من المقرر أن يشهد المهرجان عدد من حفلات مهرجان الموسيقى العربية لعدد من فنانين الوطن العربى.

و كان آخر مهرجانات تحت رعاية دار الأوبرا المصرية مهرجان القلعة للموسيقى والغناء للدورتة ٣٢.