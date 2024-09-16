ترشيح أيتن عامر للبطولة النسائية أمام محمد رجب فى "الحلانجي" وعرضه فى رمضان 2025

القاهرة - محمد ابراهيم -

رشح صناع مسلسل "الحلانجي" النجمة أيتن عامر لتلعب دور البطولة النسائية أمام النجم محمد رجب، تأليف محمود حمدان وإخراج معتز حسام. من المقرر عرض المسلسل في رمضان 2025.

نجاح التعاون بين أيتن عامر ومحمد رجب

جاء ترشيح أيتن عامر بناءً على نجاحاتها السابقة مع محمد رجب في أعمال سينمائية وتلفزيونية. كان أول تعاون بينهما في فيلم "سالم أبو أخته" عام 2014، والذي حقق نجاحًا كبيرًا، ثم تكرر النجاح في فيلم "بيكيا" عام 2018. شكل الثنائي كيمياء واضحة ظهرت بوضوح على الشاشة.

تعاون درامي ناجح في "الأخ الكبير"

لم يقتصر تعاون الثنائي على السينما فقط، بل قدما عملًا دراميًا ناجحًا في مسلسل "الأخ الكبير" الذي حقق نجاحًا كبيرًا واستحسان الجمهور عند عرضه. هذا النجاح جعل الجمهور ينتظر بشغف عودتهما معًا في مسلسل "الحلانجي" في رمضان 2025.

أيتن عامر تستعد لفيلم "عنب"

على جانب آخر، تنتظر أيتن عامر عرض فيلمها الجديد "عنب" في دور العرض السينمائية ابتداءً من 19 سبتمبر. في هذا الفيلم، تجسد شخصية "جودي" الثرية التي تعاني من عدم تحمل المسؤولية وتواجه العديد من المشاكل.

أحداث فيلم "عنب" والكوميديا

تدور أحداث فيلم "عنب" في إطار كوميدي حول ليلة توديع العزوبية وما يتبعها من مواقف كوميدية.

الفيلم من بطولة أيتن عامر، إسلام إبراهيم، محمود الليثي، وعدد من ضيوف الشرف مثل محمد رضوان ولطفي لبيب، وإخراج أحمد نور.