نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاني شاكر يستعد لإحياء حفل "العندليب" في الكويت وسط إقبال جماهيري غير مسبوق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد أمير الغناء العربي، هاني شاكر، لإحياء حفل غنائي مميز في دولة الكويت يوم 26 سبتمبر الجاري، حيث تم اختيار عنوان "العندليب" للحفل تقديرًا للفنان الراحل عبد الحليم حافظ. يأتي الحفل بقيادة المايسترو محمد الموجي، وقد حقق إقبالًا كبيرًا حتى تم رفع شعار "كامل العدد" بعد نفاد جميع التذاكر في وقت قياسي.

تجربة فنية جديدة تعيد إحياء أغاني العندليب

في تصريحات صحفية، أعرب هاني شاكر عن سعادته بهذه التجربة الجديدة التي تعتمد على تقديم أغاني العندليب عبد الحليم حافظ بصوته. وصرح قائلًا: "هذه التجربة تعد مختلفة عما قدمته من قبل، وأرغب في تكرارها في حفلاتي المقبلة بمزيد من الدول." وأضاف أن الجمهور تفاعل بشكل كبير مع فكرة الغناء لفنانين آخرين، وهو ما يخطط لتكراره في أكثر من بلد في الفترة القادمة.

تحضيرات مكثفة وأغانٍ مختارة بعناية

أكد هاني شاكر أن الحفل سيكون مميزًا، حيث تم تحضير مجموعة من الأغاني الجميلة التي تم اختيارها بعناية لتناسب أذواق الجمهور. وأضاف قائلًا: "سأقدم أغاني العندليب بصحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجي، وجميع العازفين مصريون ويعملون بجدية خلال التدريبات لضمان تقديم حفل يليق بالجمهور."

نشاط فني مكثف في العديد من الدول

لا يقتصر نشاط هاني شاكر على حفل الكويت فقط، بل يعيش حالة من النشاط الفني، حيث يستعد لإحياء عدة حفلات في دول مختلفة خلال الفترة المقبلة. ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية، الإمارات، ولبنان، بالإضافة إلى حفله المنتظر في الكويت. تأتي هذه الحفلات بالتعاون مع المحامي خضر عكنان، مدير أعماله، الذي ينسق جميع هذه الفعاليات الفنية.

ألبوم "اليوم جميل" يضيف إلى مسيرة شاكر الفنية

مؤخرًا، أطلق هاني شاكر ألبومه الجديد "اليوم جميل"، الذي لاقى إعجابًا كبيرًا بين جمهوره. تضمن الألبوم 9 أغاني، منها "اديتك ورود"، "يا ويل حالي"، "حمل الليالي"، "تعباني حياتي"، "اليوم جميل"، "مالكة كل حياتي"، "فيه حل"، "بستان شوك"، و"عادي". هذا الألبوم كان من إنتاج محمد علام، ويعد إضافة جديدة لمسيرته الفنية الناجحة.

يستعد الجمهور في الكويت لحفل استثنائي من أمير الغناء العربي، حيث ينتظرون بفارغ الصبر سماع صوته وهو يحيي أغاني العندليب في ليلة موسيقية لا تُنسى.