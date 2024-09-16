نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 25 سبتمبر.. موعد حفل علي الحجار في ساقية الصاوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفنان الكبير علي الحجار لإحياء حفل غنائي جديد في ساقية الصاوي يوم 25 سبتمبر الجاري. ويعد هذا الحفل فرصة مميزة لجمهور الحجار للاستمتاع بمجموعة متنوعة من أغانيه القديمة والجديدة.

تفاصيل حفل علي الحجار في ساقية الصاوي

من المقرر أن يقدم علي الحجار لجمهوره في هذا الحفل باقة من أروع أغانيه التي لاقت نجاحًا كبيرًا عبر السنين.

الحفل سيبدأ في تمام الساعة التاسعة مساءً، مما يوفر للجمهور أمسية فنية ممتعة.

التعاون الفني مع صلاح عبد الله

في لقاء جمع الفنان علي الحجار والفنان صلاح عبد الله في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، تحدث الحجار عن تفاصيل تعاونه الأخير مع عبد الله في أغنية "أجمل حاجة".

كشف الحجار أن عبد الله رفض الحصول على أي مقابل مادي مقابل مشاركته في كتابة الأغنية، حيث قال له: "هذه هديتي لك"، مشيرًا أيضًا إلى أن الملحن شادي مؤنس لم يتقاضَ أجرًا مقابل تلحينه للأغنية.

إصرار علي الحجار على تقديم الأغنية

خلال اللقاء، أشار علي الحجار إلى أن صلاح عبد الله كان مترددًا في بداية الأمر، حيث كتب مقطعًا واحدًا فقط من الأغنية ورفض إكمالها. إلا أن الحجار أصر على إتمامها، حيث طلب من الملحن شادي مؤنس تلحين المقطع الأول لإقناع عبد الله بمواصلة الكتابة. وبالفعل، خلال أيام قليلة، قام عبد الله بتحضير باقي كلمات الأغنية، لتكتمل بشكل رائع.

مشاركة علي الحجار في حفل 100 سنة غناء

في سياق آخر، أعلن علي الحجار عبر حسابه على "إنستجرام" عن مشاركته في حفل "100 سنة غناء"، الذي يكرم الموسيقار الراحل بليغ حمدي.

وعلق الحجار على البوستر الخاص بالحفل قائلًا: "حفل 100 سنة غنا الثالث لتكريم عبقري الألحان بليغ حمدي في ذكراه". هذا الحفل يعد تكريمًا لأحد أبرز الملحنين في تاريخ الموسيقى العربية، الذي ترك بصمة كبيرة ما زالت تعيش معنا حتى اليوم.

سيكون هذا الحفل فرصة لعشاق الموسيقى للاستماع إلى أعمال بليغ حمدي الخالدة، في أجواء مليئة بالحنين والتقدير لعظمة أعماله.