الجمعة القادمة.. هاني فرحات يستعد لحفل أنغام بالبحرين

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد المايسترو العالمى هانى فرحات لحفل صوت مصر ومطربه مصر الاولى والوطن العربى أنغام فى البحرين ويستعد جمهور البحرين والوطن العربى لأمسية خلابة مع “صوت مصر” الفنانة الرائعة أنغام يوم 20 سبتمبر.

وستُحيي أنغام حفلها في مركز البحرين العالمي للمعارض! بمصاحبه اوركسترا المايسترو العالمى هانى فرحات وتالق المايسترو العالمى هانى فرحات بحفل جده على مسرح عبادى الجوهر بجده بالمملكه العربيه السعوديه الجمعه الماضيه وغنت أنغام جميع أغانى ألبوم تيجى نسيب.

وافتتحت أنغام الحفل باغنيه وبقى لك قلب وهو انت مين واشاد الجمهور وجمهور الوطن العربى بتوزيع وتريات أغنيه هو انت مين توزيع وتريات المايسترو هانى فرحات وغنت موافقه وكان برئ القلوب اسرار ماكنش وقته خليك معاها وتيجى نسيب وبنعمل حاجات هقولك ايه اسكت ايه الاخبار فى الفرقه الاولى من الحفل والفقره الثانيه من الحفل غنت أنغام باقه متنوعه من أجمل اغانيها كما يستعد المايسترو هانى فرحات لاحياء حفل صوت مصر أنغام بكوكاكولا أرينا بدبى يوم الجمعه 27 سبتمبر