تعرف على اسم مسلسل حنان مطاوع رمضان 2025

القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقدت الفنانة حنان مطاوع علي مسلسل جديد من المقرر عرضه الموسم الرمضاني 2025، مكون من 30 حلقة، من إنتاج إيهاب السرجاني.

اسم مسلسل حنان مطاوع رمضان 2025

ويحمل المسلسل اسم دهب، ومن المقرر ان تبدا حنان تصوير مسلسلها الفترة القادمة، من إنتاج إيهاب السرجاني وفينومينا، من تأليف أحمد عاصم، ومن إخراج أسامة عرابي.

أحدث اعمال حنان مطاوع

ومن ناحية اخري، تواصل حنان مطاوع التحضير لمسلسلها الجديد حياة أو موت، تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج هاني حمدي وتدور أحداثه في 10 حلقات ومن إنتاج احمد السبكي ويعرض على إحدى المنصات ويشارك فيه كل من: رنا رئيس، سلوى عثمان، أحمد الرافعي، محمد علي رزق، مصطفى حشيش، محمد المغربي وآخرين وتدور أحداثه في إطار اجتامعي تشويقي، يعرض في موسم الأوف سيزون والعمل من تأليف حاتم حافظ وإخراج أحمد حسن ويشارك فيه كل من سامي الشيخ تواصل الشركة التعاقد مع باقي أبطال العمل.

كما تشارك في مسلسل صفحة بيضا، وهو ضمن أعمال الـ Off Season، ويدور في إطار اجتماعي تشويقي، والمسلسل مكون من 30 حلقة، ومن بطولة حنان مطاوع، سامي الشيخ، أحمد الرافعي، مها نصار، أحمد الشامي، أحمد ماجد، حنان يوسف، وحسن العدل، ومن تأليف حاتم حافظ، إخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة أروما، تنتظر حنان مطاوع عرض فيلم هابي بيرزداي مع نيللي كريم خلال الفترة المقبلة، حيث انتهى تصوير العمل في يونيو الماضي، ويدور في إطار اجتماعي تشويقي، يضم شريف سلامة، حنان يوسف، وعدد من الأطفال، ومن تأليف وإخراج سارة جوهر وإنتاج أحمد الدسوقي شركة sky limit.

اخر اعمال حنان مطاوع

وكان اخر اعمال حنان مطاوع هو مشاركتها في الدراما الرمضانية بعام 2023، بمسلسل سره الباتع، والذي ضم عدد من النجوم منهم أحمد فهمي، أحمد السعدني، ريم مصطفى، حسين فهمي وهالة صدقي ومن إخراج خالد يوسف، بالإضافة إلى مسلسل وعود سخية الذي قدمت حنان بطولته في نفس الموسم الرمضاني والعمل من إخراج أحمد حسن، ايضا مسلسل صوت وصورة، من بطولة: حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة، ولاء الشريف، عماد صفوت، صدقي صخر، هاجر عفيفي، أحمد ماجد، إيمان الشريف، رامي الطمباري، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات.