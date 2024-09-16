ماجدة زكي وأحمد السقا.. يقدمان واجب العزاء في ناهد رشدي

القاهرة - محمد ابراهيم - بدء منذ قليل عزاء الفنانة القديرة ناهد رشدي، والتي رحلت عن عالمنا السبت الماضي 14 سبتمبر، عن عمر يناهز 68 عام بعد صراع كبير مع المرض، وبعد مسيرة فنية مليئة بالنجاحات.

حرص عدد من نجوم الفن على الحضور لـ مسجد الشرطة بالشيخ زايد وتقديم واجب العزاء في الراحلة ناهد رشدي، وكان أبرز الحضور الفنان أحمد السقا ومصطفى خاطر وماجدة زكي وياسر جلال ووفاء صادق وأشرف زكي، بالإضافة لعدد من ألمع نجوم الوسط الفني.

أبنة ناهد رشدي تتعرض لنوبة بكاء هستيري أثناء توديعها

ويشهد مسجد عبد الرحمن الكواكبي في منطقة العجوزة حاليًا مراسم تشييع جثمان الفنانة الراحلة ناهد رشدي، وتعرضت أبنة الراحلة لبكاء هستيري أثناء تشيع جثمان والدتها، وسط حضور لفيف من محبيها وأصدقائها وأفراد عائلتها.

كما حرص عدد من نجوم الوسط الفني على حضور الجنازة أبرزهم محمد رياض ورشوان توفيق وشريف سلامة، وفاء عامر، وفاء مكي، منال سلامة، صبحي خليل، هند عاكف، فاطمة الكاشف.

وأعلنت نجلتها دينا من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خبر الوفاة منذ دقائق قائلة: "لله ما اخذ ولله ما اعطي انتقلت والدتي حبيبتي ناهد رشدي إلى رحمة الله".