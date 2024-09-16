نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبير صبري بنفس فستان إيناس عزالدين (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أحدثت الفنانة عبير صبري ضجة كبيرة مؤخرًا بعد ظهورها بفستان أزرق مميز في حفل تكريمها بمهرجان الفضائيات الخامس عشر.

ما لفت الأنظار هو تشابه هذا الفستان بشكل كبير مع فستان ارتدته الفنانة إيناس عز الدين سابقًا في حفل زفاف ابنة رجل الأعمال حسن أمين.

على الرغم من تكرار الفستان، إلا أن كل من الفنانة عبير صبري وإيناس عز الدين أضفت لمسة شخصية مميزة لإطلالتها. فبينما خطفت إيناس الأنظار بجمالها وانسجامها مع الفستان الأوف شولدر والقلادة الماسية، تميزت عبير بأناقتها المعتادة وإطلالتها الجذابة.

الفنانة إيناس عز الدين

على صعيد آخر تحضر إيناس عزالدين حاليا لمسلسل جديد يحمل اسم "توحة" بطولة علا غانم، دينا فؤاد، إيهاب فهمي، حجاج عبدالعظيم، وهو من تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي، وتدور أحداثه في إطار الحي الشعبي.

بينما كانت آخر أعمالها الفنية مسلسل يحمل اسم "ديفيليه" وتدور أحداثه في 10 حلقات، بطولة وفاء عامر، محمد عز، جيهان خليل، إيهاب فهمي، عابد عناني، أشرف طلبة، عمر محمد فوزي، أحمد كشك، وهو قصة أحمد عيسى، من تأليف أحمد أنور ومحمود جامايكا، إخراج معتز حسام.