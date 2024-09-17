خاص... حسن الخلعي يكشف لـ "دوت الخليج الفني" كواليس مسلسل "حياة أو موت"

القاهرة - محمد ابراهيم -

تستعد الساحة الفنية لاستقبال عمل جديد للفنان المبدع حسن الخلعي، الذي بدأ تصوير مشاهده في المسلسل الدرامي المرتقب.

يأتي هذا العمل في إطار استكمال مسيرته الفنية الحافلة التي حقق خلالها نجاحات ملحوظة، حيث استطاع أن يترك بصمة مميزة في قلوب الجمهور من خلال أدائه المتميز وأدواره المتنوعة.

حسن الخلعي، الذي عرف بصوته القوي، يتطلع إلى تقديم تجربة جديدة ومثيرة في هذا المسلسل، الذي يعد بمثابة تحدٍ جديد له.



يشار إلى أن مسيرته الفنية شهدت العديد من المحطات المهمة، ويتوقع الكثيرون أن يحقق هذا العمل نجاحًا كبيرًا، خاصة مع التوقعات العالية حول السيناريو والمخرج وفريق العمل المتميز.



وحاور دوت الخليج الفني الفنان حسن الخلعي ليكشف لنا عن تفاصيل مسلسل حياة أو موت.



إليك نص الحوار /



ما جديدك الفني؟



أستكمل حاليًا تصوير بمسلسل حياة أوموت بطولة الفنانة حنان مطاوع، والفنان أحمد الرافعي، والفنان محمد علي رزق، والفنانة رنا رئيس،إنتاج أحمد السبكي،إخراج هاني حمدي،سيناريست أحمد عبد الفتاح، والمسلسل مكون من 15 حلقة.

ما هي التحديات التي واجهتها أثناء التصوير؟

التحديات بالنسبة لي أن أمثل الدور بشكل جيد،من خلال المذاكرة ورسم الشخصية لان اول مشهد لي امام الممثل العبقري أحمد الرافعي فهو ممثل ثقيل فالحمد لله عملنا جو حلو.



كيف كانت أجواء العمل مع باقي طاقم المسلسل؟



اجواء جميلة ومرحة وكل اللي هنا متعاونين سواء كان أحمد الرافعي أو رنارئيس، وحنان مطاوع وباقي الطقم والأجواء مريحة، ويارب نستكمل التصوير على خير.

ما الذي تأمل أن يتعلمه الجمهور من "حياة أو موت"

المسلسل يوجد فيه غموض وساسبنس،ويتحدث عن طيش العيال الشباب المفروض اهاليهم يحافظوا عليهم



هل يوجد أعمال جديدة حابب تعلن عنها؟

يوجد الكثير من افلام العيد مع أحمد السبكي،أشارك أيضا بمسلسل في رمضان