نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكلمات رومانسية... إيناس عز الدين تعايد زوجها بعيد ميلاده في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

تمنت المطربة إيناس عز الدين لزوجها أن يرزقه السعادة والفرح والسرور بمناسبة عيد ميلاده، حيث حرصت على مشاركة جمهورها بصورة لها برفقة زوجها من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



وأرفقت بالصورة تعليقاً قالت فيها :"كل سنة و إنت طيب و بصحة و سلامة و سعادة و الله يهدي قلوبنا لبعض وما يغير علينا أبداً".



و أضاف :"يارب السنة دي تكون أحسن من كل السنين اللي فاتوا عليك وليك و ييسرلك كل حال و يفتح لك كل باب مقفول، عيد ميلاد سعيد عليك يا حبيبي يارب".

تعليقات الجمهور على منشور إيناس عز الدين

وفوراً من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات كل عام وهو بخير وصحة وسلامة يارب العالمين، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم، ربنا يسعدكم، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال إيناس عز الدين



والجدير بالذكر آخر أعمال المطربة إيناس عز الدين أغنية القرايب مش حبايب من كلمات وألحان سلامة علي، وتوزيع جيزو، وهندسة صوت وميكساج محمد جودة، ومونتاج فارس العسال، والتي حازت علي إعجاب الجمهور في الوطن العربي