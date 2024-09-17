نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من أنغام بعد حفلها بجدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علقت الفنانة أنغام على حفلتها بجدة التي أقيمت تحت إشراف المايسترو هاني فرحات من خلال صور عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام ".

كتبت أنغام:' شكرا جدة على ليلة جميلة لا تنسي 13 سبتمبر 2024.

تصدر إسم الفنانة أنغام، تريند محرك البحث الشهير "جوجل"،، وذلك بعد إحيائها حفل ليلة الجمعة الماضية على مسرح عبادي الجوهر بمدينة جدة السعودية، ويعد هذا الحفل هو الأول بعد النجاح الكبير لألبومها الأخير "تيجي نسيب" والذي حقق مشاهدات كبيرة على مختلف منصات الموسيقي.

وقدمت أنغام المزيد من اغاني ألبومها" تيجي نسيب" وشاركها الجمهور في غناء كلمات اغانيه وسط المزيد من أجواء الطرب والرومانسية منها "هو انت مين"، "موافقة"، "إيه الاخبار"،" خليك معاها"،"اسكت"،"اقولك ايه"،"كان برئ"،"القلوب اسرار"،"ماكنش وقته"،"بنعمل حاجات" واختتمت ب "كان برئ