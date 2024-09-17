إنجي علاء تحتفل بعقد قران شقيقتها

القاهرة - محمد ابراهيم -



أعربت الكاتبة إنجي علاء عن سعادتها بعقد قران اختها، حيث حرصت على نشر مراسم الاحتفال من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفقت بالصور تعليقا قالت فيها:" لسه مش عارفة استوعب ان أختي اللي هي زي بنتي اتكتب كتابها".



تعليقات الجمهور على منشور إنجي علاء

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، ربنا يسعدكم يارب العالمين، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال إنجي علاء

والجدير بالذكر آخر أعمال إنجي مسلسل بلا دليل وروايات الأشقر مروان وقانون الكارما،وكوفيد 25 الراكون بطولة يوسف الشريف وتأليف إنجي علاء وإخراج محمد العدل.

و مسلسل "كوفيد 25" وهو مكون من 15 حلقة وشارك في بطولته أحمد صلاح حسني، وآيتن عامر، وادوارد، وايناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكى فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال، ومن إنتاج سينرجي.