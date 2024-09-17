نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على قائمة الأعمال المنتظرة لـ حنان مطاوع في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

تعيش الفنانة حنان مطاوع حالة من النشاط الفني، حيث تستكمل تصويرها بمسلسلها الجديد صفحة بيضا خلال الأيام المقبلة،



وذلك بعد ان صورت يوما واحدا فقط، وجمعت المشاهد الأولى كلا من حنان مطاوع وسامى الشيخ ومها نصار، والعمل من إنتاج اروما استديوز، وتأليف حاتم حافظ، وإخراج أحمد حسن .

موعد عرض صفحة بيضا

مسلسل صفحة بيضا يعرض نهاية العام الجارى على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.



تفاصيل مسلسل حياة أو موت



وعلى صعيد آخر، تعاقدت حنان مطاوع على بطولة مسلسل جديد من 10 حلقات يحمل اسم "حياة أو موت" للعرض على المنصات قريباً، ويشارك في بطولة العمل رنا رئيس، أحمد الرافعي، محمد علي رزق، سلوى عثمان، مصطفى حشيش، محمد المغربي، أحمد عنان، ومحمد يونس، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج هاني حمدي، وتدور أحداثه فى إطار تشويقي مثير.

وانتهت حنان مطاوع مؤخراً من تصوير مشاهدها في فيلم "هابى بيرث داى" الذي تشارك في بطولته مع نيللي كريم وشريف سلامة، ويأتي العمل من تأليف محمد دياب وسارة جوهر، وإخراج سارة جوهر.



آخر أعمال حنان مطاوع

والجدير بالذكر آخر أعمال حنان مطاوع مسلسل صوت وصورة شارك في بطولته نجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، عماد صفوت، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم.