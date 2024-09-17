نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا الزاهد تتألق بإطلالة عصرية على إنستجرام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

خطفت الفنانة هنا الزاهد الأنظار مجددًا عبر حسابها على إنستجرام، حيث شاركت صورة لها ترتدي فيها هوت شورث جينز قصير مع بلوزة قصيرة، مما أضفى لمسة من الأناقة والعصرية على إطلالتها.



تفاعل الجمهور بشكل كبير مع الصورة، حيث انهالت التعليقات الغزلية التي أشادت بجمالها وأناقتها، مما يعكس مكانتها المميزة في قلوب متابعيها.



تفاصيل مشاركة هنا الزاهد بالسباق الرمضاني

تعاقدت الفنانة هنا الزاهد، على بطولة مسلسل جديد، والمقرر عرضه في شهر رمضان 2025، وذلك بعد غياب دام لثلاث سنوات عن الدراما الرمضانية.



مسلسل هنا الزاهد الجديد من تأليف وإخراج ياسمين أحمد كامل، ولم تستقر الشركة المنتجة على الاسم النهائي للعمل، ويعد المسلسل البطولة المطلقة الأولى لـ هنا الزاهد في دراما رمضان.

آخر أعمال هنا الزاهد

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة هنا الزاهد، فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، الذي شاركت في بطولته مع الفنان هشام ماجد، وحقق نجاحا كبيرا خلال فترة عرضه في السينمات.

فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، بطولة هشام ماجد إلى جانب كوكبة من نجوم الكوميديا منهم: هنا الزاهد، الطفل جان رامز، محمد ثروت، بيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم غادة إبراهيم وطه دسوقي، تأليف شريف نجيب وجورج عزمي، إخراج أحمد الجندي.