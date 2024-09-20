نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح عبد الله يدعم أحمد عزمي: السعي للرزق مطلوب ومستحب في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

دعم الفنان صلاح عبد الله زملائه نجوم الفن بعدما تحدث الكثير منهم عن احتياجهم للعمل، وعزوف المنتجين والمخرجين عنهم.

حيث حرص صلاح عبد الله على مشاركة جمهوره بمنشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأرفق بالمنشور تعليقا قال فيه:" أدعم وبكل قوة زملائي الشطار المنسيين في إعلانهم باحتياجهم للعمل، ليه؟! لأني مش بعتبر دا شكوى بل سعي لتذكير للمنتجين والمخرجين والنجوم الكبار بيهم، السعي للرزق مطلوب ومستحب، يا رب بحق هذا دوت الخليج الطيب والجمعة المباركة افرجها على عبدك أحمد عزمي، وكل اللي زيه".



أحمد عزمى يناشد زملاءه في الوسط الفني بتوفير فرصة عمل له



ومن جانبه، ناشد أحمد عزمي زملاءه في الوسط الفني بتوفير فرصة عمل له بالأعمال الفنية، مشيرًا إلى أنه لا يملك مهنة أخرى غير التمثيل.

وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: صباح الخير، ومع الأيام الأولى في عام جديد من حياتي أدعو الله تعالى أن يرزقني وإياكم بنعمة الرزق والعمل، وأتمنى أن يتيح لي فرصة للمشاركة في عمل.

وأضاف: "أنا تخرجت من قسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 2006، وشاركت في العديد من الأعمال وحصلت من خلالها على جوائز منها على سبيل المثال أحسن ممثل دور ثاني عن فيلم الأبواب المغلقة المهرجان القومي للسينما، أحسن ممثل دور ثاني من مهرجان الإعلام عن مسلسل الجماعة، أحسن ممثل مهرجان الإسكندرية عن فيلم قبلات مسروقة، جائزة خاصة من لجنة التحكيم عن فيلم الوعد".

وتابع:" وخلال الأعوام الثلاثة الماضية قدمت أعمالا في كثير من الدول العربية ومع كبار النجوم مسرحية الملك لير مع النجم يحي الفخراني، والتي عرضت في مهرجان الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومسلسل حرب الجبالي مع الأستاذ صادق الصباح، كما قدمت لشبكة راديو وتليفزيون العرب برنامج أعمال خالدة وفيلم المنبر الإمارات العربية، ومع ذلك لم يُعرض عليّ أي عمل".



آخر أعمال صلاح عبدالله

والجدير بالذكر آخر أعمال صلاح عبدالله مسلسل العتاولة، الذي حقق نجاحًا كبيرًا منذ عرض أولى حلقاته.

وشارك في البطولة أحمد السقا، وهو من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى، وشارك فيه العديد من النجوم منهم زينة، طارق لطفي، مي كساب، فريدة سيف النصر، أحمد كشك، مصطفى أبو سريع، مريم محمود الجندي وغيرهم.