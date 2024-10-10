أشرف عبدالباقي يطلق حملة "تعالوا إعرضوا عندنا" للفرق الفنية والمواهب على مسرح نجيب الريحاني

القاهرة - محمد ابراهيم - أشرف عبدالباقي يطلق حملة "تعالوا اعرضوا عندنا" للفرق الفنية والمواهب علي مسرح نجيب الريحاني

أطلق مساء اليوم النجم أشرف عبد الباقي مبادرة جديدة تحمل إسم "سوكسيه" تعالوا إعرضوا عندنا، لمساعدة كل المواهب والفرق الفنية في مصر سواء علي مستوي التمثيل أو الاستاند اب كوميدي أو المزيكا.

الفنان أشرف عبد الباقي

طريقة المشاركة في مبادرة الفنان أشرف عبد الباقي

جاءت مبادرة عبدالباقي بمساعدة كل المواهب الشابه من خلال التسجيل علي صفحة سوكسيه، وذلك لعرض أعمالهم الفنية علي مسرح نجيب الريحاني بوسط القاهرة.

آخر أعمال الفنان أشرف عبد الباقي

ومن الجدير بالذكر أن آخر الأعمال الدرامية التي قدمها الفنان أشرف عبد الباقي هو مسلسل بعنوان "جولة أخيرة" والذي قدم من خلاله شخصية "تامبي" وقد تم عرض العمل في شهر يناير لهذا العام الحالي 2024، ومسلسل جولة أخيرة من المسلسلات الدرامية ذات الطابع الإجتماعي والذي تدور أحداثه في إطار مميز من الإثارة والتشويق.



طاقم عمل مسلسل جولة أخيرة

شارك في بطولة مسلسل جولة أخيرة كوكبة متميزة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان أحمد السقا، أشرف عبد الباقي، حنان مطاوع، أسماء ابو اليزيد، رشدي الشامي، حنان سليمان، سحر رامي، علي صبحي، صفاء الطوخي، وآخرين من النجوم المتميزين، وهو من تأليف أحمد ندا، وإخراج مريم أحمدي.