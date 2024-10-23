نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نوفمبر المقبل.. شيرين عبد الوهاب تحيي حفلًا جديدًا في الكويت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الجهة المنظمة لحفل شيرين عبد الوهاب، أنه من المقرر أن تحيي الفنانة حفلًا جماهيريًا في نوفمبر المقبل، ونشرت بوستر الحفل عبر صفحتها علي موقع إنستجرام، وعلقت: نوفمبر، صوت الوطن العربي الفنانة شيرين، جاهزين، قريبًا في الكويت.

شيرين عبد الوهاب ترد على اعتذار أحلام

سبق، علقت الفنانة شيرين عبدالوهاب على اعتذار الفنانة أحلام لها لعدم تهنئتها بعيد ميلادها ووعد الأخيرة لها بأنها ستزور مصر قريبًا لرؤيتها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات “إكس”، وكتبت: “يا أم فهد يا غالية على قلبي معايدتك وصلت واللي بينا أكبر من كده دائمًا معايا على طول يارب ومصر هتنور بحضورك وأكيد لازم أشوفك ونتقابل يا ملكة”.

اخر أعمال شيرين عبد الوهاب

وكانت شيرين عبد الوهاب طرحت خلال الأيام الماضية، أغنية بعنوان ابتسمت، وهي أخر أغاني ألبومها الجديد، الذي أطلقت عليه ألبوم البوتاجاز، الألبوم الذي تعرض لحذف جميع أغانيه من على يوتيوب، وبعض المنصات الإلكترونية والموسيقية بسبب أزمة الفنانة مع شركة روتانا، ولكن صمتت شيرين على طرحه كاملًا دون توقف، في خطوة وصفها الجمهور بـ ألبوم التحدي والصمود.

كلمات أغنية "ابتسمت" لـ شيرين

قولت له أنت قويت زمان

واديك راجع ليّ واتهزمت

اتفاجئت لما دمع أنا اتضايقت

اتلبخت عليه قلقلت

فجأة جوايا اتقسمت

كان ده ضعف ولا عطف

ولا شوق مبقاش آوانه

قلبي دق خطفه خطف

رجع الإحساس مكانه

روحي جريت جري له

بس وأنا ثابتة في مكاني

جوه مني صرخت فيه

قولت له ما تبعدش تاني

ابتسمت.. جالي وعليه اترسمت

قولت له أنت قويت زمان

واديك راجع لي واتهزمت

اتفاجئت لما دمع أنا اتضايقت

اتلبخت عليه قلقلت

فجأة جوايا اتقسمت

قولت لا اجمدي عشان ليكي حق

دوست على قلبي وقويت

وواقفة ومهزتش رمش

شوفت منه كتير بجد

مش بكلمة ودمعة أحن

ده في كرامتي ما بتساومش

كان ده ضعف ولا عطف

ولا شوق مبقاش أوانه

قلبي دق خطفه خطف

رجع الإحساس مكانه

روحي جريت جري له

بس وأنا ثابتة في مكاني

جوه مني سرحت فيه

قولت له ما تبعدش تاني