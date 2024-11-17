نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. هنا الزاهد تتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة هنا الزاهد تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما كشفت منصة WATCH IT عن موعد عرض مسلسلها الدرامي الجديد "إقامة جبرية" في بداية شهر ديسمبر المقبل، عقب انتهاء عرض مسلسل “6 شهور” بطولة نور النبوي.

أبطال وصناع مسلسل "إقامة جبرية"

والمسلسل من بطولة كلًا من الفنانة صابرين، والفنان محمد الشرنوبي، والفنانة هنا الزاهد، والفنانة ثراء جبيل، والفنان محمود البزاوي، والفنانة عايدة رياض، ومسلسل "إقامة جبرية" من تأليف أحمد عادل ومن إخراج أحمد سمير فرج.





أحداث مسلسل “إقامة جبرية”



وتدور أحداث مسلسل "إقامة جبرية" في إطار درامي اجتماعي نفسي تشويقي حول شخصية هنا الزاهد التي تقدم دور صيدلانية تعاني من عقد نفسية في التعامل مع الرجال وتظهر صابرين في دور طبيبة نفسية وهي أم محمد الشرنوبي الذي يظهر بطل العالم في السباحة، ومن المقرر أن يعرض مسلسل "إقامة جبرية" عبر منصة watch it آخر العام الحالي.