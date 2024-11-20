خاص | عمرو المصري يكشف عن موعد طرح أغنية "حياتي " مع تامر حسني وخريطة أعماله المقبلة

القاهرة - محمد ابراهيم -



كشف الشاعر الغنائي عمرو المصري في تصريح خاص لـ دوت الخليج الفني عن موعد طرح أغنية "حياتي " الذي سبق وأعلن منذ أكثر من عام عنها كونها التجربة الأولى له مع تامر حسني.

موعد طرح أغنية حياتي لـ تامر حسني

وقال عمرو المصري:" عملت أغنية لتامر حسني منذ أكثر من سنة ونص ومنتظر موعد طرحها، ولكن أكيد هناك خطط لـ تامر حسب توقيت العرض وأكيد هو واضعها في الخطة ولكن وقت طرحها الله وأعلم امتى تحديدًا ".

خريطة أغاني بتوقيع عمرو المصري قريبًا



كما أشار إلى عدة تعاونات تجمعه بعدد من النجوم ينتظر طرحها قريبًا قائلًا:"في أعمال جديدة الفترة الجاية مع فنانين كتير، في اغنيتين مع مها فتوني، وفي مع الفنان صابر الرباعي، ورامي جمال في الألبوم الجديد وفي تامر حسني وحماقي، فضل شاكر، ومحمد فضل شاكر أغنيتن، الفترة الجاية بها تحضيرات كثيرة ".

أحدث أعمال عمرو المصري

أغنية "وجوده تعبني" من كلمات عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع ومكس وماستر عمرو الخضري.

وجاءت كلمات أغنية "وجوده تعبني" على النحو الآتي:



ربنا يبعد بينه وبيني

يبعد عني ويبقى ناسيني

ده وجوده تعبني وعذبني

ودموعي خلصت من عيني

ربنا ياخد حقي وأشوفه

عايش بعدي يموت من خوفه

وبحق الأيام الصعبة

يتعب ويعاني مع ظروفه

وأنا عن نفسي

نفسي عينينا متشوفهوش

حتى بصدفة مقابلهوش

حتى سلام مش عايز أقولها

يمشي وعادي مودعهوش

وأنا عن نفسي

تعبت وقلبي مش مرتاح

لكن هفرح أوي لو راح

هم كبير يتشال من قلبي

وهودع من بعده جراح

يلا خلاص أهو راح من بالي

بقى زي الهواء بالنسبة ليّ

عيشت أنا بتعب ياما عشانه