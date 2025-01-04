نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة لطفي لبيب بورم في الحنجرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان لطفي لبيب عن إصابته بورم في الحنجرة منذ عدة أيام، كاشفا عن خبر إعتزاله من خلال برنامج على قناة عراقية مع الإعلامي نزار الفارس.

وأضاف لطفي لبيب أنه لن يستطيع التمثيل مرة أخري خاصة بعد خبر إصابته.

كرم محافظ بغداد عبد المطلب العلوي الفنان لطفي لبيب والإعلامي نزار الفارس بدرع الإبداع وذلك عقب زيارة لطفي لبيب لدولة العراق حيث صرح بأنه يتمنى زيارة العراق بسبب حبه الشديد لها.

ونشر الإعلامي العراقي نزار الفارس مقطع فيديو، كشف من خلاله كواليس تلقي الفنان لطفي لبيب دعوة لزيارة العراق، من محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي.

ونشر نزار الفارس الفيديو جمعه بالفنان لطفي لبيب عقب وصولهما إلى بغداد، عبر خاصية القصص المصورة بحسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ إنستجرام، حيث قال: "الحمد لله وصلنا بغداد أنا والأستاذ الكبير لطفي لبيب، رحلة كانت حلوة من القاهرة لبغداد