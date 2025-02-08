نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص... أبو الليف لـ "دوت الخليج الفني": أعتبر كل أغنية جديدة مغامرة موسيقية أهدف من خلالها إلى لمس قلوب الناس ونقل إحساسي إليهم في المقال التالي



فجّر الفنان الشعبي المحبوب أبو الليف قنبلة فنية من العيار الثقيل، حيث كشف في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني" عن أحدث أعماله الغنائية التي حققت رواجًا واسعًا بين جمهوره ومحبيه.

الأغنية الأولى، "العالم كله"، شهدت تعاونًا مميزًا مع المطربة حنان عطية، في خطوة أعادت إلى الأذهان قوة الدويتوهات الغنائية التي ما دام أمتعت الجماهير.

الأغنية من كلمات نادر عزت، ألحان محمد السماحي، وتوزيع داوود جميعي، ونجحت في خطف الأضواء بفضل مزجها الفريد بين الأصالة والحداثة.

ولم يكتفِ أبو الليف بذلك، بل أضاف لجعبته الفنية أغنية "إسكندرية"، التي جاءت كرسالة حب وعرفان لمدينة الإسكندرية، بموسيقى آسرة من ألحان وتوزيع شريف الوسيمي، وكلمات محمود ماهر، لتأخذ المستمع في رحلة موسيقية إلى عروس البحر المتوسط بأجوائها الساحرة وروحها الفريدة.

الجمهور لم يتأخر في إبداء إعجابه، إذ انهالت التعليقات المشيدة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر محبو أبو الليف أن هذه الأعمال تعكس نضجًا فنيًا ملحوظًا في مسيرته، مؤكدين أنه ما زال يحتفظ بجاذبيته الخاصة وصوته القوي الذي تميز به منذ بداياته.

وفي حديثه عن هذه التجربة، قال أبو الليف: "أسعى دائمًا لتقديم ما يسعد الجمهور ويرتقي بذوقه الفني. أعتبر كل أغنية جديدة مغامرة موسيقية أهدف من خلالها إلى لمس قلوب الناس ونقل إحساسي إليهم".

ينتظر عشاقه بفارغ الصبر، في حين يثبت هذا الفنان الموهوب أن رحلته مع الفن لم تصل إلى محطتها الأخيرة بعد.